Plusy i minusy pracy w branży porno

Trzykrotna pracownica roku w swojej branży, która już od 18 lat gra w filmach „18+”, powiedziała, że ​​seks na planie zdjęciowym pozbawiony jest wszelkiego powabu. A korona „królowej porno” mocno przeszkadza w jej życiu osobistym.

© Fotolia/ Daniel Jędzura Prostytucja dla początkujących (foto)

„Seks jest bardzo mechaniczny… praktycznie nie ma w nim tych rzeczy, które zwykle sprawiają, że jest przyjemny”. Przed zdjęciami trzeba dużo porozmawiać i omówić szczegóły, aby wszystko w filmie wyglądało dobrze. Czasami jest to dość brudne zajęcie… i jak to boli. Najgorszy seks w moim życiu to seks na planie” — opowiedziała Missina w wywiadzie dla gazety The Sun.

„Wielu facetów traktuje mnie tylko jak trofeum, ponieważ jestem gwiazdą porno. Często chcą grać ze mną i to jest straszne” — podzieliła się doświadczeniami aktorka. Oprócz tego oni stale porównują się do aktorów porno.

Kolejną rzeczą, której Madison nie lubi na planie, jest seksizm. „Robimy przerwę, jak tylko mój partner ma problemy z erekcją. Jeśli to ja mam jakiekolwiek problemy, to zdjęcia nie są zatrzymywane” — oburza się Missina.

Niemniej jednak Madison jest zadowolona ze swojej kariery. Jak w każdym innym przypadku, są plusy i minusy. „Ale lubię przemysł porno. Mi bardzo się poszczęściło z tak niezwykłym życiem i szalonymi przygodami” — przyznaje aktorka.

Teraz zajmuje się nie tylko kręceniem. Prowadzi seminaria i warsztaty, występuje jako mówca i trener na imprezach oraz pracuje jako prezenterka telewizyjna.