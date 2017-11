Kreml skomentował doniesienia o emisji rutenu

Kreml skomentował informacje nt. emisji pierwiastka promieniotwórczego do atmosfery.

© Sputnik. Pavel Lisitsyn Ruten na Uralu – podano prawdopodobną przyczynę anomalii

„Kreml zwrócił się do kompetentnych służb o przekazanie informacji na temat sytuacji awaryjnych, które mogłyby doprowadzić do emisji rutenu-106 do atmosfery"- powiedział rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję informacyjną Ria Novosti.

„Oczywiście, kontaktowaliśmy się ze wszystkimi naszymi resortami, które są związane z tą sferą, jednak ani jeden z nich nie potwierdził podobnej informacji" — dodał.

Wczoraj Rosyjska Służba Federalna Do Spraw Hydrometeorologii i Monitoringu Środowiska Naturalnego (Rosgidromet) poinformowała, że w obwodzie czelabińskim we wrześniu i październiku odnotowano nadzwyczaj wysokie zanieczyszczenie środowiska naturalnego radioaktywnym izotopem rutenu.