Trybunał w Hadze skazał Mladicia na dożywocie

Trybunał uznał Mladicia winnym 10 z 11 postawionych mu zarzutów.

Wcześniej media donosiły, że sędzia trybunału w Hadze Alfons Ori usunął z sali sądowej generała Ratko Mladicia na czas wynoszenia wyroku — przekazuje korespondent Ria Novosti.

Źródło przekazało także, że w czasie wynoszenia wyroku Mladic źle się poczuł.

„Były dowódca Serbów bośniackich generał Ratko Mladic źle się poczuł w sali sądowej Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii w Hadze w czasie wynoszenia wyroku" — przekazało poinformowane źródło.

Służba prasowa sądu oficjalnie nie potwierdza tej informacji.

Stało się to po tym, jak generał Mladic wszedł do sali sądowej po przerwie spowodowanej złym samopoczuciem. Lekarze ustalili, że Mladiciowi podskoczyło ciśnienie. Po powrocie generał zaczął wykrzykiwać jakieś słowa pod adresem sędziów. Nie można było jednak zrozumieć, co mówił.

Sędzia uprzedził Mladicia, a następnie usunął go z sali za niestosowne zachowanie i powiedział, że oskarżony równie dobrze może śledzić przebieg rozprawy z więziennej celi.

Adwokaci Mladicia zażądali od sądu przerwania rozprawy z racji kiepskiego samopoczucia Mladicia, ale Ori powiedział, że wyda wyrok.

Mladic dowodził armią Serbów bośniackich w czasie konfliktu zbrojnego lat 1992-1995 w Bośni i Hercegowinie. Pierwszy zarzut ze strony międzynarodowego sądownictwa został mu postawiony w lipcu 1995 roku, a po roku za Mladiciem wydano list gończy. Od tamtej pory ukrywał się.

Mladic stał się najbardziej poszukiwanym przestępcą podejrzewanym o zbrodnie wojenne na terytorium byłej Jugosławii. W 2011 roku został aresztowany przez serbskie władze i wydany w ręce Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii.

Proces w sprawie Mladicia rozpoczął się 16 maja 2012 roku. Prokuratura oskarżyła 74-letniego generała o ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, łamanie praw i reguł prowadzenia wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995. W sumie akt oskarżenia liczy 11 punktów: dwa punkty o ludobójstwie, pięć punktów o zbrodniach przeciwko ludzkości, cztery punkty o naruszeniu praw i reguł prowadzenia wojny.

Oskarżony odrzucał winę. Posiedzenia sądowe trwały 530 dni, w ich czasie wystąpiło 169 świadków i 208 adwokatów.