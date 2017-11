Podano liczbę więźniów politycznych na Ukrainie

© Sputnik. Andrey Stenin Ukraina w szoku: we Włoszech wyświetlono film o snajperach z Majdanu

Na wiecach na początku kwietnia 2014 roku mieszkańcy obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy, którzy nie uznali legalności lutowego przewrotu stanu, ogłosili utworzenie „republik ludowych”. Kijów nie uznał DRL i ŁRL, uważa terytoria pod kontrolą władz republik za okupowane, siły powstańców za terrorystyczne, a zwolenników republik nazywa „separatystami”.

„Według naszych informacji około 1,5 tysiąca osób przebywa w więzieniach na Ukrainie z powodów politycznych lub takich, które w rzeczywistości są zbliżone sprawom politycznym. To znaczy są to oskarżenia o przestępstwa kryminalne, ale w rzeczywistości są to polityczne represje. Są to setki ludzi w Charkowie, Chersoniu, Odessie, Mikołajowie. Oni znajdują się w koloniach” — powiedziała Szesler na konferencji prasowej w MIA „Rossiya segodnya”.

Według Szesler „nie możemy zagwarantować, że na naszych listach znajduje się 100% osób, które są poddawane prześladowaniom politycznym”.

„Wielu krewnych boi się nawet powiadomić, że ktoś z ich bliskich trafił do więzienia z powodów politycznych, więc nikt nie może przedstawić kompletnej listy” — dodała.