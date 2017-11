Kanada nauczy Ukraińców walczyć nowoczesną bronią

© Sputnik. Kostis Ntantamis MSZ Rosji: Kijów znieważa pamięć ofiar Wielkiej Wojny Ojczyźnianej

Minister obrony Kanady Harjit Sajjan mówi, że sam fakt posiadania nowoczesnej broni nic nie oznacza bez umiejętności sprawnego posługiwania się tą bronią. W taki sposób Sajjan skomentował możliwe dostawy broni na Ukrainę.

Nasze plany obejmują nie tylko sprzęt, bo dostarczyć go można z łatwością. Bez umiejętności posługiwania się tym sprzętem nie będzie z niego dużej korzyści. Jednocześnie staramy się zrozumieć, jakimi możliwościami chcą dysponować Siły Zbrojne Ukrainy, i określić, co jest do tego potrzebne — powiedział Sajjan.

Według jego słów rozmieszczeni na Ukrainie w ramach operacji treningowej UNIFIER kanadyjscy instruktorzy mogą pomóc ukraińskim wojskowym w opanowaniu nowoczesnego sprzętu.

„Mamy na Ukrainie pododdziały, które pomagają w szkoleniu wojskowych. Dlatego, kiedy zrozumiemy potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy, to będziemy mogli połączyć je ze szkoleniem, żeby mieć pewność, że wraz z nadejściem sprzętu będą potrafili się nim posługiwać" — zauważył minister.

Jak pisze portal internetowy, Ukraina niejednokrotnie zwracała się do Kijowa z prośbą o dostawy kanadyjskiej broni. Choć w danej kwestii osiągnięto znaczny postęp, nie ma jak na razie końcowych ustaleń.