Ukraina w strefie Schengen?

Ambasador Unii Europejskiej ocenił inicjatywę przyłączenia Ukrainy do strefy Schengen.

Szef przedstawicielstwa Unii Europejskiej na Ukrainie Hugues Mingarelli oświadczył, że inicjatywy przyłączenia tego państwa do strefy Schengen na razie są nierealne.

"W tej chwili w Unii Europejskiej prowadzone są rozmowy nawet o tym, żeby wznowić kontrole na granicach wewnątrz Schengen w związku z kryzysem migracyjnym. Czy jest realne, aby w takich warunkach rozpatrywać wniosek jakiegokolwiek z partnerów o stowarzyszeniu z Schengen? Bardzo wątpię" – powiedział Hugues Mingarelli w wywiadzie dla "Ekonomiczeskaja Prawda".

Zauważył, że również sceptycznie odniesiono się do rozmów o przyłączeniu Ukrainy do związku celnego Unii Europejskiej.

"Wszyscy wiemy, że to zajmie lata. Musicie dopasować swoje przepisy i standardy do europejskich, a potem firmy produkcyjne powinny je wdrożyć. To wymaga ogromnych zasobów i energii i zajmie kilka lat" – powiedział.

W maju ukrainski prezydent Petro Poroszenko oświadczył, że jego celem jest, aby Ukraina została częścią Schengen i "od Charkowa do Lizbony można było przejechać nie zatrzymując się na granicy".