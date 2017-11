Katastroficzne prognozy dla USA

Grupa badaczy z Uniwersytetu w Teksasie uważa, że północno-zachodniej części USA grozi trzęsienie ziemi, które pociągnie za sobą „destrukcyjne" skutki. Zdaniem uczonych w strefie ryzyka trzęsienia ziemi zdarzają się co 200-530 lat.

Katastrofa może doprowadzić do poważnych zniszczeń w tzw. strefie subdukcji Cascadia położonej wzdłuż zachodniego wybrzeża USA i Kanady, gdzie płyta tektoniczna Juan de Fuca ściera się z północnoamerykańską płytą tektoniczną. Do ostatniego kataklizmu w tym regionie doszło 317 lat temu. A to oznacza, że nowy kataklizm jest rzeczą nieuchronną.

„Obserwowaliśmy powstawanie bardzo zwartych pokładów na szelfie Waszyngtonu i na północy stanu Oregon, które zwiększają niebezpieczeństwo trzęsienia ziemi i tsunami" — powiedział jeden z autorów badania Shuoshuo Gao. Jego słowa przywołuje stacja telewizyjna „Zwezda".

Właściwości gruntu mogą sprawić, że trzęsienie ziemi będzie miało siłę 9 stopni w skali Richtera i wywoła tsunami.