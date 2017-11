Bezpłatne wi-fi dla kibiców nad Donem

Unikalny projekt w obwodzie rostowskim: na MŚ, które w przyszłym roku organizuje Rosja wzdłuż brzegu rzeki Don pojawi się bezpłatny wifi. Dostęp do internetu zagwarantowany zostanie dla odcinku od Azowa do stacji Staroczerkasskiej. To łącznie 45 km linii brzegowej, włącznie z Rostowem, gdzie mieści się jeden ze stadionów mistrzostw. Planuje się stworzenie 20 punktów bezprzewodowego dostępu do sieci, które zapewnią wysoką jakość i stabilne połączenie. Siedem punktów działa już teraz.

© Sputnik. Aleksander Astafjew Rosja wprowadziła nowy typ wizy

"Szacunkowa prędkość na jednego użytkownika to 10 megabitów. To dobra stabilna prędkość, można oglądać wideo, można robić transmisję wideo" – powiedział dyrektor firmy "Cyfrowy dialog" Aleksander Atamanskij.

"Bardzo ważne jest dla nas, aby goście naszego miasta i goście obwodu rostowskiego, przybywający tutaj na imprezy mistrzostw, dzielili się pozytywnymi wrażeniami, pokazywali nasze atrakcje turystyczne i kulturowe oraz nasze zabytki" – powiedział minister technologii informacyjnych i łączności obwodu rostowskiego German Łopatkin.

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbędą się w Rosji latem. Rosja będzie gospodarzem turnieju po raz piewszy w historii. Mecze odbędą się na 12 stadionach w 11 miastach.