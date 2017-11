Sygnały dotyczące nieuchronnego uznania rosyjskiego statusu Krymu coraz wyraźniej nadchodzą z krajów zachodnich, powiedział deputowany Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej z regionu Sewastopola Dmitrij Bielik.

Sewastopolski rabin został oficjalnie przedstawiony na Światowym Kongresie Żydów w Nowym Jorku jako „Rabin Binjamin Wolf, Sewastopol, Rosja”. Według Wolfa jeśli taka ciesząca się wielkim autorytetem organizacja uznała Krym i Sewastopol za rosyjskie, „to i reszta wpływowych struktur nie będzie się opierać w najbliższej przyszłości”. Jak zauważył, żaden z amerykańskich urzędników nie był zaskoczony, że na jego przepustce napisano „Sevastopol, Russia”.

„Nie mam wątpliwości, że w tym mroku potwornej, antyrosyjskiej propagandy będą rozpalać się latarnie obiektywnej opinii, a jeden z tych jasnych sygnałów miał miejsce w Nowym Jorku na Światowym Kongresie Żydów. Kiedy politycy nie chcą widzieć oczywistego, liderzy wspólnot etnicznych i religijnych, niezależnie od konfesji, rzeczywiście nie odwracają się i przyjmują rzeczywistość: Krym i Sewastopol to Rosja” — powiedział Bielik.

Według niego sytuacja z sewastopolskim rabinem jasno tłumaczy całej społeczności międzynarodowej, że Krym to rosyjski region.

„O tym już otwarcie mówi się za oceanem, bez względu na to, ilu zachodnich działaczy nie biło się w pierś. Jestem pewien, że każdy z uczestników kongresu zabierze do ojczyzny małą cząstkę sprawiedliwości, która powinna zatriumfować w najbliższej przyszłości w stosunku do Krymu” — powiedział deputowany.

Światowy Kongres Żydów, najbardziej znane na świecie forum żydowskie, odbył się w dniach 16-22 listopada w Nowym Jorku. W wydarzeniu wzięło udział ponad pięć tysięcy liderów społeczności żydowskich z całego świata.