Amerykanie zamierzają zostać w Syrii po pokonaniu PI

Doniesienia o tym, że USA nie zamierzają opuszczać Syrii i planują utworzyć swój protektorat na północy państwa „nie są przypadkowe" — uważa przewodniczący komisji międzynarodowej Rady Federacji Konstantin Kosaczew.

Jego zdaniem „to ważkie potwierdzenie tego, że zbliżamy się do gry końcowej". „Wielu spieszy zająć korzystne pozycje w finale", żeby wpływać na polityczne uregulowanie w Syrii — podkreślił senator na Facebooku.

Kosaczew uważa, że USA usiłują „wskoczyć do ostatniego wagonu pociągu procesu syryjskiego, który najwyraźniej przejechał obok". Dobitnie potwierdził to zdaniem Kosaczewa szczyt liderów Rosji, Iranu i Turcji.

Senator wskazał na to, że Stany Zjednoczone wydatnie wspierają „separatyzm wewnątrz Syrii".

„Na ile realne są te groźby — pokaże czas. Zawiłości obecnej amerykańskiej polityki w regionie są trudne do przewidzenia, a jej ostateczne cele — poza osłabieniem za wszelką cenę Iranu — ciężkie do uchwycenia" — zauważył rosyjski senator.

Zdaniem Kosaczewa takie wrzuty informacyjne należy traktować jako „element dużego „targu" z Rosją i „trójką" syryjskich gwarantów. Amerykanie zdają się mówić: rozumiemy, że nie da się zahamować procesu uregulowania w Syrii, ale zmusimy was liczyć się z nami i z tymi, których wspieramy".