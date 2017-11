Media: Szef ŁRL uciekł do Rosji

Szef proklamowanej w trybie jednostronnym Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) Igor Płotnicki opuścił Ługańsk w składzie kolumny samochodowej i pojechał do Rosji, donosi „Nowa Gazeta”. Według publikacji wraz z nim ŁRL opuścili kierownik administracji pana Płotnickiego Irina Tejcman, głowa GTRK ŁRL Anastasia Szurkajewa i „wiele innych osób”.

© AFP 2017/ Sergei Supinsky Funkcjonariusze MSW ŁRL schwytali ukraińskich dywersantów

Rankiem 21 listopada centrum miasta zablokowali nieznani ludzie w mundurach, do Ługańska wprowadzono sprzęt wojskowy. Uzbrojeni ludzie nie przedstawili się, ale oświadczyli, że pracują „razem z pracownikami «Berkutu» na „wspólnych planowanych ćwiczeniach”. Jednak nie zastosowali się do rozkazu Igora Płotnickiego opuszczenia terytorium. Według jednej z wersji doprowadził do tego konflikt szefa ŁRL i ministra spraw wewnętrznych ŁRL Igora Korneta, który został zdymisjonowany 20 listopada.

Późnym wieczorem 21 listopada przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy poinformował, że szef ŁRL wyjechał do Rosji. Sam Igor Płotnicki następnego dnia zorganizował konferencję prasową i poinformował, że nie zamierza opuszczać Ługańska. W środę opublikowano nagranie z roboczej narady pana Płotnickiego z jego podwładnymi w sprawie sytuacji w mieście. Tego samego dnia poinformowano, że uzbrojeni ludzie przejęli Prokuraturę Generalną ŁRL i zatrzymali wszystkich pracowników i szefa resortu.