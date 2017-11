W Uzbekistanie rozpoczęto „polowanie na dziewice"

© AP Photo/ Evan Agostini Grzech zabije ludzkość

Akcja jest przeprowadzana w celu ustalenia dziewictwa. Portal Сentralasian.org poinformował o tym pracownik administracji obwodu samarkandzkiego, zastrzegając sobie anonimowość.

Według słów urzędnika przeglądy medyczne mają na celu „zapobieganie samobójstwom wśród młodych dziewczyn, które po utracie dziewictwa lub zajściu w ciążę postanawiają popełnić samobójstwo, by uniknąć hańby”.

Informator powiedział, że z rodzicami dziewczyn, które już rozpoczęły życie seksualne, będą rozmawiać pedagodzy, lekarze i psycholodzy. Pracownik samarkandzkiej administracji poinformował, że podczas akcji zostały wykryte dziesiątki dziewczyn w ciąży.

Uczennice i studentki szkół zawodowych narzekały dziennikarzom na przymusowy charakter akcji. Jedna z uczennic przyznała się, że po przeglądzie u lekarza cała uczelnia dowiedziała się o ciąży innej studentki.

W państwach Azji Środkowej z dużą uwagą podchodzi się do życia seksualnego dziewczyn. W lipcu mieszkaniec Tadżykistanu doprowadził żonę do samobójstwa wątpliwościami o jej dziewictwo. Młoda para nie znała się przed ślubem, po raz pierwszy spotkali się w dniu ślubu. Przed wyjściem za mąż dziewczyna przeszła badania medyczne, w tym ginekologiczne. Jednak mąż 24-letni Zafar Pirow nie uwierzył w dziewictwo żony. Dwukrotnie wysyłał ją do ginekologów, nie wierząc wnioskom lekarzy. W rezultacie młoda kobieta popełniła samobójstwo.