W czasie wykonywania zadań strzelcy ćwiczyli „zasadzkę" — mówi dziennikarz The Times Tom Parfitt, który miał okazję oglądać ćwiczenia. Ochotnicy przygotowują się do walki partyzanckiej, obawiając się wzrostu napięcia, które może być związane ze wzmacnianiem potencjału wojskowego w Europie Wschodniej zarówno przez Zachód jak i Rosję.

„Musimy być przygotowani do obrony naszego kraju przed wrogiem" — powiedział dziennikarzowi jeden z ochotników, 35-letni biznesmen zajmujący się na co dzień sprzedażą kołder i poduszek. Młody mężczyzna wstąpił do Związku Strzelców rok temu powodowany „krymskim tematem".

Jak powiedział oficer sztabowy Związku Strzelców Litewskich, ilość ochotników gwałtownie wzrosła po przyłączeniu Krymu do Rosji. Jeszcze dwa lata temu, związek liczył mniej niż 2 tys. dorosłych. Dzisiaj ta liczba wzrosła do 4500 ochotników. Ponadto liczebność drużyny młodzieżowej wzrosła o tysiąc osób (z 5 do 6 tys. ochotników).

Wśród strzelców jest nawet członek litewskiego parlamentu, były minister spraw zagranicznych Audronius Ažubalis, który dołączył do związku dwa lata temu.

„Wstąpiłem, aby razem z innymi działać w przypadku zagrożenia dla naszego państwa. Rzecz jasna, nie sądzę, byśmy mogli dociągnąć do poziomu profesjonalistów, ale moglibyśmy przynajmniej wypełnić nasz dług na tyłach, działając jako partyzanci" — powiedział Ažubalis.

Regularne wojsko Litwy liczy kilku tysięcy żołnierzy, ale w tym roku pojawi się tu spora ilość wojskowych z NATO. Dowództwo Sojuszu podjęło decyzję, by wysłać do krajów bałtyckich i Polski cztery wzmocnione bataliony i grupy taktyczne. Na terytorium kilku innych europejskich krajów pojawi się także brygada przeciwczołgowa amerykańskich wojsk lądowych.

Wcześniej rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu mówił o znacznym wzmocnieniu potencjału wojskowego NATO przy granicy z Rosją. Jak poinformował rosyjski minister, ilość lotów wywiadowczych wypełnianych przez samoloty Sojuszu przy granicy z Rosją zwiększyła się trzykrotnie w przeciągu dziesięciu lat. U zachodnich granic Rosji, ilość ta zwiększyła się ośmiokrotnie. Ponadto w 2016 roku NATO dwukrotnie zwiększyło intensywność ćwiczeń wojskowych, które w większości skierowane są przeciwko Rosji.