Politico: plotki o „rosyjskich hakerach" szkodzą Obamie

© Fotolia/ Steve Heap Biały Dom jest niezadowolony z Trumpa

„Rozdmuchane i szybko zdementowane doniesienia w mediach na temat rzekomego wsparcia przez Kreml włamań do sieci elektrycznych USA przez siłownię elektryczną w Vermont napawały lękiem specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Obawiają się fali fałszywych oskarżeń przeciwko Rosji w miarę pojawienia się reakcji amerykańskich spółek na wniosek administracji i szukają związanych rzekomo z Rosją cyberataków w swoich systemach" — pisze Politico

„Wszystkie te łatwe do zdementowania historie mogą posiać wątpliwości co do wszystkich oskarżeń przeciwko Rosji o hakerstwo i podważyć argumenty administracji" — dodaje gazeta.