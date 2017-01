Guardian: Szwecja bije na alarm z powodu „rosyjskiej propagandy”

Szwedzki Instytut Stosunków Międzynarodowych w najnowszym kompleksowym badaniu przekonuje, że kraj jest przedmiotem „szerokiego spektrum aktywnych działań”, których zadaniem jest „przeszkodzenie w generowaniu publicznego poparcia w prowadzeniu własnej polityki”, zauważa autor artykułu.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Simonian: Zachód stara się utrzymać monopol informacyjny

Badacze oskarżyli Rosję o rozpowszechnianie „fałszywych” wiadomości i dokumentów w ramach skoordynowanej kampanii dezinformacji społeczeństwa. W wojnie informacyjnej Rosja wykorzystała przeciwko Sztokholmowi fałszywe wiadomości, które ukazały się w szwedzkich mediach, a następnie rozprzestrzeniły się przez witrynę Sputnik i „inne źródła rosyjskiej dyplomacji publicznej” i międzynarodowego przekazu.

© REUTERS/ Peter Nicholls Times: Wielka Brytania podejrzewa Rosję o ingerencję w wewnętrzne sprawy kraju

Jednym z najbardziej uderzających przykładów „fałszywych” wiadomości była informacja o tym, że Szwecja i NATO zamierzają wysłać broń Państwu Islamskiemu, pisze gazeta. Niektóre z tych kłamstw pochodzą rzekomo bezpośrednio od oficjalnych szwedzkich urzędników, którzy podejmują decyzję, co umacnia zaufanie czytelników co do ich autentyczności. I chociaż takie wiadomości zawierają wiele błędów rzeczowych, co pozwala władzom w uznaniu ich za fałszywe, one bardzo szybko rozprzestrzeniają się w sieciach społecznościowych.

Jak zaznacza Guardian, autorzy raportu nie mogli dokładnie ustalić, gdzie i jak powstają te fałszywe informacje, ale podkreślili, że w pełni odpowiadają one strategicznym celom Rosji. Jednocześnie jako główny cel Moskwy badanie wymienia „zachowanie geostrategicznego statusu quo” poprzez zminimalizowanie roli NATO w regionie Morza Bałtyckiego.

Według pracownika naukowego szwedzkiego Centrum Badań Rosji i Eurazji Martina Kragha Rosja od 2014 roku aktywnie wykorzystuje różne narzędzia w celu zwiększenia skuteczności polityki zagranicznej w stosunku do krajów zachodnich, co „demonstruje jej zamiar wpływania na podejmowanie decyzji”.

Zaniepokojenie rosyjskim wpływem w sferze informacyjnej dochodzi również do szwedzkiego rządu, ponieważ „fałszywe” wiadomości przenikają nawet do debat parlamentarnych. W tym tygodniu premier kraju Stefan Löfven podkreślił, że Rosja może próbować wpłynąć na kolejne wybory w kraju, które odbędą się w 2018 roku, pisze Guardian.