Politico: Miesiąc miodowy Ukrainy i UE zakończony

„Początkową euforię", która ogarnęła wielu po przewrocie w Kijowie w 2014 roku, zastąpiło rozczarowanie — mówi autor artykułu David Stern, który spotkał się z Ukraińcami, niezadowolonymi zarówno stosunkiem Brukseli do ich kraju, jak i polityką ich własnego państwa.

Rozczarowanie obywateli w pierwszej kolejności związane jest z ruchem bezwizowym, którego się do tej pory nie doczekali.

Ukraińska nauczycielka Jekatierina Chałabuzar pokazała Sternowi nagranie wideo, w którym zostały zebrane wszystkie obietnice prezydenta kraju Petra Poroszenki ws. ruchu bezwizowego. Jeśli wierzyć w jego zapewnienia, Ukraińcy powinni byli otrzymać możliwość nieograniczonego podróżowania do krajów UE 1 stycznia 2015 roku. Jednak tak się wcale nie stało — stwierdził dziennikarz Politico.

Przedstawiciele Brukseli obiecali ostateczne rozwiązanie tej kwestii w 2017 roku. Jednak wiele osób, w tym również Jekatierina, już w to nie wierzy.

„Rozumiem, że to trudna sprawa, ale jeśli zapytacie się mnie, to odpowiem, że my nigdy nie będziemy mieli ruchu bezwizowego" — powiedziała Jekaterina.

Politico podkreśla, że 2016 rok był dla Ukraińców „rokiem wielu rozczarowań" i wizy — to wcale nie jedyny problem.

W kwietniu na przykład „niemiłą niespodziankę" zrobili Holendrzy, którzy zagłosowali przeciwko ratyfikacji umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z UE. Ostatecznie przywódcom Unii Europejskiej udało się dojść do porozumienia z premierem Holandii Markem Rutte, jednak nie obyło się bez szeregu trudności.

Obecnie holenderski parlament powinien zagłosować ws. nowej wersji porozumienia i dla Ukraińców będzie to „jeszcze jedną nutką niepewności" w 2017 roku, który zdaniem wielu albo nie będzie się niczym różnić od ubiegłego roku, albo będzie jeszcze gorszy.

Niezadowolenie Ukraińców związane jest nie tylko z Brukselą — czują, że rząd nie spełnił ich oczekiwań.

Uważają również, że UE byłaby nastawiona bardziej entuzjastycznie, gdyby Kijów spełnił swoje obietnice dotyczące wprowadzenia reform i walki z korupcją. Jednak publikacja deklaracji elektronicznych o dochodach ukraińskich urzędników udowodniła, jak mało zrobiono w tym kierunku.

Okazało się, że urzędnicy państwowi, którzy ani jednego dnia nie przepracowali poza instytucjami rządowymi, posiadają ogromne majątki i kolosalne sumy pieniędzy.

„Niestety UE nie jest gotowa na przyjęcie nas jako członka, a my z kolei nie jesteśmy gotowi, by zostać członkiem Unii Europejskiej" — powiedział gazecie ukraiński opozycjonista Andriej Artiemienko.

Nie powinniśmy pukać w zamknięte drzwi, tam, dokąd nas nie zapraszano — dodał.