Pismo „The Week” opowiedziało o słabych miejscach amerykańskich sił zbrojnych

Według słów autora artykułu, podobnie, jak Francja uważana była za niezwyciężoną do momentu wtargnięcia do niej nazistów podczas II wś, tak samo USA, które zdobyły podobną reputację, mogą ją stracić powodu szeregu różnych problemów.

Po pierwsze, USA budują zbyt wiele lotniskowców, nie zwracając uwagi na to, że sposób prowadzenia działań wojennych z ich pomocą nie zmieniał się od połowy XX wieku, podczas gdy technologie, przeciwnie, nie stoją w miejscu.

„Do niedawana przewaga Stanów Zjednoczonych w kwestii lotniskowców oznaczała, że wszelka próba, na przykład Chin okupować Tajwan, wydawałaby się szaleństwem. Teraz wydaje się to nieomal zaproszeniem: Chiny ze swoimi przeciwokrętowymi pociskami balistycznymi mogą zatopić połowę floty Stanów Zjednoczonych zanim one zdołają zbliżyć się do wyspy” – głosi artykuł.

Po drugie, Rosja i Chiny doganiają USA pod względem tego, co dotyczy myśliwców typu stealth. Mowa o własnych samolotach i technologiach pozwalających rozpoznawać amerykańskie samoloty.

Od początku lat 90-ych lotnictwo Stanów Zjednoczonych skoncentrowało się na technologiach stealth jako na głównym sposobie zdobycia przewagi nad przeciwnikiem. Jednak teraz potrzebuje ono czegoś innego, stwierdza autor.

Po trzecie, koncepcji tzw. wojny sieciowej (Network-Centric Warfare) nie udało się zrealizować tak, jak chcieli tego amerykańscy stratedzy.

W jej ramach wszyscy uczestnicy działań bojowych są związani ze sobą za pomocą sieci, co pozwala szybciej orientować się w sytuacji zarówno dowódcom, jak i jednostkom bojowym.

Podczas wojny w Iraku ten system pracował wadliwie. „Być może, te zakłócenia były oczekiwane. A może być, że to przykład skłonności Pentagonu, aby w okresie pokoju podpisać kontrakt na produkcję drogich, ambitnych technologii, które nie działają” – zastanawia się autor.

Według jego słów, jeśli ma on rację w choćby jednym z punktów, to oznacza to, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są podatne na niszczące ataki tak samo, jak Francja w 1940 roku. „I jeśli ja to wiem, to z pewnością wie to również Moskwa i Pekin” – stwierdza autor.