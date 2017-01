NI: Dlaczego Amerykanie chcą „rządzić światem”

W związku z tym nowy szef Białego Domu i przyszły sekretarz stanu USA najpierw będą musieli „połączyć siły w walce” z własnymi dyplomatami i doradcami – piszą Aaron David Miller i Richard Sokolsky w artykule na łamach „The National Interest”.

Rola „światowego żandarma” wycieńczyła Amerykę i zmęczyła Amerykanów. Nowa administracja doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ale „głos narodu” nie jest wystarczający, by coś zmienić na korzyść polityki wewnętrznej. Zdaniem autorów elity władzy, m.in. doświadczeni dyplomacji, nie zgodzą się na nowe rozstawienie priorytetów.

Przedstawiciele amerykańskiej elity politycznej są przekonani: nie można siedzieć w miejscu, trzeba coś robić. Jak piszą Miller i Sokolsky, takie „pragnienie działania” często prowadzi do katastroficznych konsekwencji.

— Dążenie Ameryki do rozwiązywania problemów wszędzie tam, gdziekolwiek się one pojawią, inspiruje, a czasami ingerencja USA nawet zmienia sytuację na lepsze. Ale ostatnio nadmierna aktywność Waszyngtonu coraz częściej prowadzi do katastroficznych konsekwencji. Przede wszystkim dotyczy to Bliskiego Wschodu – oceniają autorzy.

Ich zdaniem powodem tej „nadpobudliwości” jest panujące wśród amerykańskich polityków przekonanie, że Stany Zjednoczone są wystarczająco silne, by „wszędzie znajdować potwory i pokonywać je”. Jednak, jak wynika z doświadczenia operacji w Afganistanie i Iraku, potencjał USA jest znacznie ograniczony.

© AP Photo/ Jane Hahn Słabe miejsca amerykańskich sił zbrojnych

Ponadto Amerykanie naiwnie wierzą, że ich postrzeganie świata jest „najbardziej poprawne”. – Staramy się przynajmniej coś zrobić, bo wydaje nam się, że rozumiemy ten świat, choć w dużej mierze tak nie jest – podkreślają autorzy. Jak dodają, Ameryka nie powinna pouczać egipskich władz na temat praw człowieka lub domagać się od Izraela uznania Palestyny. Zarzuty pod adresem Rosji – jak piszą autorzy – też są dowodem na naiwne postrzeganie świata właściwe Waszyngtonowi.

© AFP 2016/ Ahmad Al-Rubaye 10 punktów zapalnych na mapie świata

Mit o wyjątkowym, niezastąpionym narodzie, na równi z amerykańską „postawą lidera”, również zmusza USA do zwiększania swojej obecności nawet w najbardziej oddalonych zakątkach planety i proponowania swoich usług tam, gdzie nikt, wydawać by się mogło, nie prosi o pomoc. Jednak stopniowe odsuwanie Waszyngtonu od pokojowego rozwiązania konfliktu w Syrii, utrata wpływów na Bliskim Wschodzie i w Azji wskazują na to, że „popyt” na amerykańskie przywództwo maleje.

Miller i Sokolsky ostrzegają nową administrację przed „arogancją rządzących”. – Bardzo łatwo pomylić siłę z prawdziwymi cnotami, a zwykłą odpowiedzialność podnieść do rangi wyjątkowej misji narodu – podsumowują autorzy.