© REUTERS/ Kacper Pempel Szydło powitała amerykańskich żołnierzy na polskiej ziemi: Czujcie się jak w domu

4 lata temu amerykańskie czołgi opuściły Niemcy. Teraz wróciły. – Powitajmy je trzykrotnym „hip-hip-hura”! – pisze „Epoch Times”. W ramach operacji „Atlantic Resolve” amerykański kontyngent wojskowy — 4000 żołnierzy i 2500 jednostek sprzętu wojskowego — najpierw przerzucono do Polski, a stamtąd dyslokowano w krajach bałtyckich. A wszystko dlatego, że te państwa boją się „rosyjskiego zagrożenia”. Z kolei Waszyngton uważa za swój obowiązek obronę „wschodnioeuropejskich przyjaciół”.

Jednak strach tych państw nie ma potwierdzenia w rzeczywistości, pisze „Epoch Times”. Dlaczego prezydent Putin miałby ryzykować zaangażowaniem się w konflikt zbrojny z Zachodem z powodu tych terytoriów. – Wojny już dawno nie są prowadzone, aby podpić jakieś terytorium – podkreśla gazeta. Przypomina to „kolektywną paranoje”, wywołaną wydarzeniami, mających miejsce do, w trakcie i po II wojnie światowej.

© Sputnik. Sergey Guneev Spotkanie Putin-Trump. Jest oficjalne oświadczenie Kremla

Gazeta przypomina, że po rozpadzie Związku Radzieckiego Zachód naruszył swoją obietnicę dotyczącą nierozszerzania NATO na Wschód oraz umowę zakazującą rozmieszczania na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej obcych wojsk i broni jądrowej. USA i NATO, przekonane o tym, że są „moralnością i sumieniem całego świata, nadal grają znaczonymi kartami”. Na przykład, rozlokowując wojska w Europie Wschodniej „na podstawie rotacji”. Żołnierze zmieniają się, ale sprzęt zostaje a nawet jego liczba zwiększa się. – Przedstawiać takie podejście jako „wkład w umacnianie pokoju”, to arogancja z wyższej półki – ocenia gazeta.

Jak podkreśla, Rosjanie nie obserwują z założonymi rękoma. Przed szczytem NATO w Warszawie Moskwa poinformowała, że odpowie na zwiększanie kontyngentu wojskowego na zachodzie i południowym zachodzie kraju. – Niech pan konstytuuje w tym duchu, panie Stoltenberg, a pewnego dnia wywoła pan III wojnę światową – pisze „Epoch Times”. – Chyba że i tutaj pojawi się promyk nadziej. Nowy prezydent USA wciśnie hamulce i zabierze swoich chłopców ze swoim sprzętem wojskowym do domu. Przecież podczas kampanii wyborczej deklarował, że nie chce odgrywać roli światowego żandarma i podkreślał, że chce przywrócić dobre, konstruktywne relacje z Rosją, które będą sprzyjać pokojowi. Daj Boże, by Trump dotrzymał słowa i zakończył pobrzękiwanie szabelką na Zachodzie – podkreśla gazeta.

W 1939 r. Polska odegrała, delikatnie mówiąc, wątpliwą rolę w wybuchu II wojny światowej. Przy aktywnym udziale Londynu. W marcu tego roku została ogłoszona powszechna mobilizacja, co było równoznaczne z wypowiedzeniem wojny. – Czy trzeba przeprowadzać paralele ze współczesnością? Obecnie, jak i wówczas, cel polegał na tym, by niemieckie i rosyjskie wojska stanęły naprzeciwko siebie i wybiły się wzajemnie. Każdy, kto się w tym rozeznał, lepiej rozumie to, co się teraz dzieje – podsumowuje „Epoch Times”.