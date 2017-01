BV: Brygada pancerna USA w Polsce to zapowiedź „restartu zimnej wojny"

© REUTERS/ Mike Stone Polska dla Trumpa jest białą plamą, jak dla większości amerykańskich prezydentów

I chociaż na Zachodzie niektórzy krytykują podobny „restart zimnej wojny" ze strony sojuszu, to gazeta jest przekonana, że wraz z dojściem do władzy w USA Donalda Trumpa nie powinien on przeszkodzić potencjalnemu zbliżeniu Moskwy i Waszyngtonu.

Niedawno w Polsce odbyła się uroczysta ceremonia z okazji przybycia pierwszej grupy amerykańskich żołnierzy z ogólnego kontyngentu wojskowego liczącego 4500 osób, który wzmocni „flankę wschodnią" NATO — pisze Boulevard Voltaire.

W ciągu najbliższych tygodni amerykańscy żołnierze zajmą swoje pozycje razem z techniką wojskową, która składa się z około 250 czołgów bojowych, bojowych wozów piechoty Bradley oraz samobieżnych haubic Paladin, a także śmigłowców transportowych i wojskowych. Dość symboliczne jest to, że zaakcentuje to „powrót amerykańskich czołgów bojowych do Europy", które od kwietnia 2013 roku nie miały stałych baz w regionie — podkreśla portal informacyjny.

Oprócz brygady pancernej USA, która będzie stale obecna na terytorium Europy Wschodniej i państw bałtyckich, jak postanowiono na ostatnim szczycie NATO, do Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zostaną skierowane cztery wielonarodowe bataliony, liczące po 1000 żołnierzy. W koordynacji działań wojskowych różnych państw będzie uczestniczyć wiele krajów członkowskich sojuszu, między innymi Niemcy, Wielka Brytania, Kanada i Francja.

Zresztą w Europie Zachodniej często można usłyszeć krytyczne opinie nt. tego natowskiego „restartu zimnej wojny". Jednak jak uważa francuski portal,Tak więc wręcz na odwrót: nawet nieznaczne wzmocnienie narażonych na atak państw Europy Wschodniej i państw bałtyckich znacznie zwiększy ich obronność.

Oczywiście Rosja to nie Związek Radziecki, „chociaż jej obecny prezydent służył w KGB, a ona sama (Rosja — red.) propaguje rewizjonizm" odnośnie swojej komunistycznej historii. Jednak obecnie bardzo znamienne jest to, że nawet te państwa, które opowiadają się przeciwko antyrosyjskim sankcjom i utrzymują dość dobre stosunki z Moskwą, takie jak Bułgaria, Węgry i Słowacja, bynajmniej nie sprzeciwiają się obecności wojsk NATO w regionie.

Ostatecznie USA nie narzucają (dyslokacji — red.) swoich żołnierzy — Europa Wschodnia sama prosi o ich obecność od końca lat 90.

„I pomimo rosyjskich oświadczeń nie ma żadnej przyczyny, w związku z którą wraz z dojściem do władzy Donalda Trumpa ta obecność przeszkodziłaby rosyjsko-amerykańskiemu zbliżeniu w takich tematach jak Syria" — przekonuje Boulevard Voltaire.