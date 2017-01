Australia szuka alternatywy dla TPP

© AP Photo/ Alik Keplicz Kaczyński o protestach opozycji: twarze osób specjalnej troski i esbeków

Według danych gazety minister handlu Australii Steve Ciobo spotkał się ze swoimi odpowiednikami z sześciu państw uczestniczących w umowie (Japonii, Kanady, Singapuru, Nowej Zelandii i Malezji) na Światowym Forum Gospodarczym w Davos w celu omówienia innych wariantów porozumienia. Podkreśla się, że bez względu na rozmowy Ciobo nadal informuje o przywiązaniu do TPP

„Rząd (australijskiego premiera Malcolma – red.) Turnbulla nie rezygnuje z walki o to, co stanowi nasz interes narodowy. Kontynuowanie obrony zalet TPP to nie wyjątek” – cytuje jego oświadczenie gazeta.

Zauważył, że Australia i tak będzie promować ratyfikację porozumienia o TPP.

To będzie jasne oświadczenie parlamentu Australii o tym, że odrzucamy protekcjonizm, oraz że otwarte rynki są drogą do stabilnego tworzenia nowych miejsc pracy – wyjaśnia Ciobo.