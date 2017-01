Daily Mail: Rosja może pokonać brytyjską armię w ciągu jednego dnia

© Zdjęcie: Public Domain Media: MO Wielkiej Brytanii ukryło nieudany start pocisku Trident

Ograniczenie wydatków na obronę doprowadziło do tego, że jedyna jednostka bojowa brytyjskich sił lądowych może być całkowicie zniszczona w ciągu jednego dnia w konfrontacji z takim wrogiem, jak Rosja.

— W związku z tym pojawia się ważne pytanie: czy brytyjska armia jest gotowa na taką ewentualność (wojnę – red.) – zastanawiają się autorzy raportu. Odpowiadają też na nie negatywnie.

— Nie. Liczebność brytyjskiej armii osiągnęła minimum, a budżet latami był ograniczany – podkreślono w dokumencie. Perspektywa „stracenie pododdziału w ciągu jednego dnia” będzie poważnym problemem dla dowództwa.

Jak pisze „The Independent”, brytyjska armia zdoła sformować brygadę liczącą od pięciu do dziesięciu tysięcy żołnierzy z jednostek bojowych, jeśli wojna wybuchnie dziś.

Wcześniej były dowódca połączonych sił zbrojnych Wielkiej Brytanii Richarda Barrons wyraził zaniepokojenie stanem brytyjskiej armii. Jego zdaniem zdolności obronne NATO nie są przystosowane do wojny z takim przeciwnikiem jak Rosja. Napisał też list do Ministerstwa Obrony Zjednoczonego Królestwa, w którym podkreślił, że kraj ma okręty i samoloty, ale często brakuje do nich amunicji, bo Londyn „przywykł, że jest uzależniony od sił amerykańskich”.