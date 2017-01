BBC: Trump nie daje „żadnych gwarancji” odnośnie przyjaźni z Rosją

© Sputnik. Mikhail Fomichov Teraz można znów rozmawiać z Rosją

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump na wspólnej z brytyjską premier Theresą May konferencji prasowej powiedział, że chciałby nawiązać „świetna stosunki” z Rosją, ale nie ujawnił, czy zniesie nałożone na Moskwę sankcje.

— Zobaczymy, co będzie dalej. W ideale dążymy do świetnych stosunków ze wszystkimi krajami. Ale tak, niestety, nie będzie zawsze i prawdopodobnie nie ze wszystkimi krajami – powiedział Trump. – Jednak jeśli uda się nam nawiązać – jak to już się stało z premier May – świetne relacje z Rosją i Chinami, będę tylko za – zapewnił. I dodał: „To będzie bardzo korzystny nabytek dla nas. Nie będę dawać gwarancji, ale jeśli uda się, będzie to pozytywny, a nie negatywny moment”.

Jak informuje BBC, politycy z Partii Republikańskiej sprzeciwili się zmiękczeniu polityki Białego Domu wobec Rosji. Przede wszystkim senator John McCain, znany krytyk Władimira Putina, podkreślił, że będzie to „lekkomyślne” posunięcie i obiecał, że będzie wspierał inicjatywy na rzecz sankcji w Kongresie. Przeciwko zniesieniu antyrosyjskich restrykcji gospodarczych występują też lider Republikanów w Senacie Mitch McConnell i przewodniczący Izby Reprezentantów Paul Ryan.

Według BBC już wcześniej pojawiła się wiadomość, że ekipa Trumpa opracowała dekret znoszący sankcje wobec Rosji. Doradca amerykańskiego prezydenta Kellyanne Conway powiedziała wczoraj, że ewentualne zniesienie sankcji już jest rozpatrywane. Tymczasem BBC twierdzi, że „fundament” może zostać położony już w sobotę w trakcie rozmowy telefonicznej między Trumpem a Putinem.

© AFP 2016/ EMMANUEL DUNAND/FILES Doradca Trumpa: Media powinny się zamknąć

Jeśli sankcje zostaną zniesione, może to – zdaniem brytyjskiej telewizji — doprowadzić do „walki” między administracją prezydenta a Kongresem. Pomimo tego, że Republikanie w amerykańskim parlamencie raczej nie chcą „wszczynać waśni” z prezydentem, grupa „antyrosyjskich jastrzębi” w Senacie na czele z Johnem McCainen i jego doradcą Lindsey’em Grahamem, po zjednoczeniu się z Demokratami zacznie lobbować środki, które prawnie ugruntują sankcje. Wówczas wycofanie się z ograniczeń, co Trump uważa za pierwszy krok do budowania bardziej przyjaznych stosunków z Rosją, może mieć dla niego poważne konsekwencje polityczne.