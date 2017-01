The Sun: Rosjanin sprzedał za 5 milionów rubli kota z nadprzyrodzonymi zdolnościami

Ponadto, kot Charles Utkins może kierować ludźmi: swojemu poprzedniemu właścicielowi wmuszał gorące pragnienie pojść do sklepu i kupić swojemu kotu rybę lub kiełbasę.

Rosjanin z Błagowieszczeńska sprzedał kota-ekstrasensa czarownicy za 5 milionów rubli po tym, jak czworonogi pupil niemalże zniszczył jego małżeństwo, informuje „The Sun”.

Według Dmitrija R., jego kot o imieniu Charles Utkins, którego odziedziczył po swojej cioci, może wychodzić z zamkniętych pomieszczeń, czytać myśli, a nawet wkładać własne pomysły ludziom do głowy.

„Drzwi do pokoju są zamknięte, a kot, zamknięty w innym pomieszczeniu, nagle pojawia się w pokoju obok zamkniętych drzwi, choć nikt go nie wpuszczał” – opowiada były właściciel kota. Jego zdaniem, Charles Utkins nie tylko czyta myśli, ale co gorsza, może wpływać na myśli człowieka, przy czym włożonym przez kota do głowy myślom nie sposób się oprzeć. Na przykład, on zmuszał swojego właściciela pójść do sklepu i kupić coś pysznego dla kota.

„Zanim spotkałem Utkinsa, nie wierzyłem w siły nadprzyrodzone, — twierdzi Dmitrij z Błagowieszczeńska. – Ale to stworzenie umiało wmówić we mnie myśli, a na dodatek zmusić mnie robić to, czego ja nie chciałem”. Na przykład, Dmitrij w ogóle nie jada ryby. Nie lubi jej, tak samo jak kiełbasek. Ale kot budził go o piątej rano i Dmitrij budził się z chęcią zjeść rybę lub kiełbaski. Jak twierdzi, chęć była na tyle silna, że musiał od razu wstać, iść do sklepu i kupić te produkty. A gdy tylko dawał je kotu do zjedzenia i on zaczynał jeść, głód właściciela mijał.

Mieszkaniec Błagowieszczeńska opowiedział, że jego czworonogi przyjaciel wprowadził napięcie w jego małżeństwo, dlatego, że żona bała się, kiedy obok niej znajdował się kot czytający myśli.

W rezultacie pojawiła się jasnowidzka z Nowosybirska i kupiła od nich „esktrasensa” za pięć milionów rubli, jak informuje artykuł. Dmitrij wyjaśnił, że czarownica nie chciała, aby wymieniać jej nazwisko w mediach, jednak opisał ją jako młodą blondynkę w drogiej odzieży. Wyjaśnił także, że jasnowidzka ma niezwykłe zdolności i może widzieć w niektórych stworzeniach obiekt zainteresowania i źródło dochodu. Dlatego nabycie kota na pewno jej się opłaci, pisze „The Sun”.