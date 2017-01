Foreign Policy: Jeśli macie dość Trumpa, to poczytajcie Czechowa

© AFP 2016/ Ahmad Al-Rubaye 10 punktów zapalnych na mapie świata

O braku współczucia we współczesnej polityce napisano już wiele. Media pisały o braku współczucia dla ludzi o innym kolorze skóry, ludziom w innych krajach, jak i o braku współczucia samego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Aby oderwać się od rozmów o budowaniu murów i wprowadzeniu taryf, Foreign Policy proponuje poczytać Antona Pawłowicza Czechowa. Utwory klasyka literatury rosyjskiej, który urodził się 157 lat temu, będą zdaniem periodyku „antidotum na zobojętnienie".

Aby nauczyć się współczucia albo dowiedzieć się, do czego może prowadzić brak wrażliwości wśród ludzi, Foreign Policy poleca przeczytać „Skrzypce Rotszylda" — „historię o człowieku, który choć na chwilę porzuca swoje antysemickie poglądy".

Zdaniem gazety czytelników zainteresuje również „Sala nr 6", której jeden z bohaterów jest przekonany: „Między ciepłym, przytulnym gabinetem i tą salą nie ma żadnej różnicy. Spokój i zadowolenie znajdują się nie na zewnątrz człowieka, ale w nim samym".

Foreign Policy rekomenduje także przeczytać „Aniutę", której główny bohater — student medycyny — traktuje kobiety tylko jak model do nauki anatomii. Gazeta za bardzo pouczające uznała również opowiadanie „Atak nerwowy" — „historię o tym, jak po spotkaniu z prostytutkami student wydziału prawa został przytłoczony cierpieniem ludzkim".

Amerykańskie czasopismo nie zapomniało oczywiście o słynnej „Damie z pieskiem", chociaż utwór „nie opowiada o współczuciu, a o zdradzie miłosnej". Pomimo tego Foreign Policy umieściła to ponadczasowe opowiadanie na liście swoich „antidotów", z uwagi na frazę finałową: „I wydawało się, że jeszcze trochę — a wyjście się znajdzie i wtedy zacznie się nowe piękne życie; i dla obojga było oczywiste, że do końca jest jeszcze bardzo daleko i że to, co najbardziej zawiłe i trudne, dopiero się zaczyna. Gazeta wyjaśniła swój wybór tym, że „wszyscy musimy pamiętać, że w życiu wszystko jest możliwe i prawdopodobnie już wkrótce wszystko się pogorszy".