Die Welt: Putin i Trump rozpoczęli „niebezpieczną przyjaźń"

Ponadto nowego prezydenta USA raczej nie zszokują moskiewskie metody walki z terroryzmem, przecież sam akceptuje on radykalne metody — podkreśla autor artykułu.

To może być „początek niebezpiecznej przyjaźni" — uważa niemiecki dziennikarz.

Donald Trump jeszcze w czasie kampanii przedwyborczej niejednokrotnie wyrażał swoją sympatię do „rosyjskiego autokraty" — przypomina periodyk. Putin również chwalił „pragmatycznego biznesmena".

Jak informuje Kreml, obie strony nastawione są na wzajemną spółpracę ws. uregulowania stosunków rosyjsko-amerykańskich. Dla Rosji USA — to najważniejszy partner w walce z międzynarodowym terroryzmem, powiedział Putin przez telefon (Trumpowi — red.). Obie strony powinny zjednoczyć siły w obliczu wspólnego zagrożenia — ugrupowania terrorystycznego Państwo Islamskie.

Podobną propozycję szef Kremla złożył już jesienią 2015 roku w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent Rosji mówił wówczas o konieczności stworzenia koalicji antyterrorystycznej na wzór koalicji antyhitlerowskiej w latach II wojny światowej. Jednak obecni odnieśli się do jego apelu bardzo sceptycznie. I były ku temu poważne przyczyny — zapewnia autor.

Dla wszystkich państw, które przestrzegają praw człowieka, metody, przy pomocy których Rosja walczy z terrorystami, są absolutnie nie do przyjęcia — tłumaczy gazeta. W Moskwie „nie odróżnia się terrorystów od opozycjonistów i nie zwraca się uwagi na cierpienia ludności cywilnej, a także nie gardzi się samowolą i torturami" — pisze autor artykułu. „To jest właśnie moskiewska recepta na walkę z terroryzmem" — przekonuje dziennikarz.

Jednak dla takiego prezydenta jak Trump, który sam uważa, że tortury — to skuteczna metoda, takie podejście (do walki z terroryzmem — red.) nie jest problematyczne. Myśli on nawet o zniesieniu antyrosyjskich sankcji, co będzie dla Putina „wspaniałym prezentem" — podkreśla Die Welt. „To umocni go w przekonaniu, że można podejmować działania wojenne przeciwko krajom sąsiednim i nie obawiać się konsekwencji. Już sam ten fakt, że Trump publicznie mówi o możliwości takiego kroku, prowadzi do rozłamu międzu Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską " — martwi się niemiecki dziennikarz w podsumowaniu swojego artykułu.