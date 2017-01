Pierwszą rozmowę telefoniczną pomiędzy Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem uważnie obserwowali analitycy i dyplomaci na całym świecie, ponieważ rozwój stosunków między Rosją a Stanami Zjednoczonymi może mieć globalne znaczenie, pisze Le Figaro. I, zgodnie z oświadczeniami Białego Domu i Kremla, negocjacje okazały się pozytywne.

Do tej pory żaden nowy amerykański prezydent nie wyraził tak wiele pochwał pod adresem rosyjskiego lidera, choć i George W. Bush, i Barack Obama próbowali zrestartować stosunki z Moskwą — ale bezskutecznie. Trump jeszcze przed jego wyborem zaczął wychwalać umiejętności i mistrzostwo gospodarza Kremla, krytykować NATO i UE, a nawet wywołał falę zamętu w Europie, kiedy powiedział, że może znieść sankcje z Rosji, jeśli uda mu się z nią dogadać w kluczowych kwestiach.

Między rosyjskim i amerykańskim liderem jest „uderzające podobieństwo”, uważa autor artykułu: „mają podobne cechy samca alfa w odniesieniu do nacjonalizmu, ich hobbesowskiego postrzegania równowagi sił, ich lekceważenia dużych organizacji międzynarodowych”. „Na długo przed tym, jak Trump obiecał przywrócić Ameryce wielkość, Putin obiecał przywrócić wielkość Rosji” — cytuje gazeta opinię ekspertów. Putin jako dziecko mieszkał na obrzeżach Leningradu, gdzie musiał walczyć pięściami. Także Donald Trump, choć był synem bogacza, ale dorastał na przedmieściach Nowego Jorku, gdzie na cios odpowiada się uderzeniem.

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Putin rozmawiał z Trumpem

Ponadto tych przywódców łączy jeszcze to, że obaj wznieśli się na fali gniewu zubożałego narodu na elity swoich krajów. Obaj kochają element zaskoczenia. „Mają też fenomenalny instynkt psychologii wroga i talent do manipulowania opinią publiczną” — zaznacza dziennikarka. Tak więc „alternatywne dane”, do których tak bardzo lubi uciekać się Donald Trump, to powszechna rzecz dla Rosji, „gdzie panuje propaganda i relatywizm”. Obaj przywódcy są zaniepokojeni tą kwestią oraz tym, co o nich mówią — Trump z powodu swego nadmuchanego ego, a Putina ze względu na fakt, że chociaż stoi na czele autorytarnego reżimu, to mimo wszystko boi się jakichkolwiek oznak protestu.

Ale czy te podobieństwa zbliżą obu liderów, pyta autor. A tym bardziej czy rosyjskie i amerykańskie interesy będą zbieżne przez długi czas, biorąc pod uwagę fakt, że Rosja próbuje zdestabilizować Europę, aby osłabić NATO i UE. Jeśli Donald Trump rozumie to i zobaczy, jakiemu prześladowaniu są poddawani amerykańscy dyplomaci, jego ton może się szybko zmienić, prognozuje autor artykułu. Sympatie Trumpa mogą szybko wyschnąć, jeśli on poczuje, że Rosja uniemożliwia mu osiągnięcie swoich celów. „To kapryśny człowiek” — cytuje dziennikarka opinię politologów.

Na przykład kraje europejskie mogą zgodzić się na wzrost składek do NATO, a Putin, wręcz przeciwnie, będzie kontynuować swoją politykę. Albo na przykład Trump może przejść do większej presji na Iran, czemu będzie opierać się Rosja. „Putin jeszcze nie wie, z jakiego metalu wykuty jest Trump” — ostrzega w swoim artykule Le Figaro.