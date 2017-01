ZDF: Polska jest gotowa do wojny z Rosją, ale pokłada nadzieję w Bogu i Trumpie

Ten materiał powinien być sygnałem dla Moskwy: polscy i amerykańscy żołnierze przeprowadzają wspólne ćwiczenia w Żaganiu. Ich celem jest zastraszenie i demonstracja siły na wschodniej flance NATO – informuje ZDF.

Niemiecka telewizja podkreśla, że „Atlantic Resolve" jest jedną z największych operacji przerzucenia amerykańskich wojsk do innego kraju od zakończenia zimnej wojny. W Żaganiu rozlokowano całą brygadę pancerną.

— Niespotykana skala — 3,5 tys. żołnierzy, ponad 200 czołgów i pojazdów opancerzonych — wylicza ZDF. Telewizja cytuje wypowiedzi wojskowych i polityków odnośnie przerzucenia amerykańskich oddziałów do Polski.

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Amerykanie na polskim „poligonie": Rosja może spać spokojnie

Dowódca sił zbrojnych USA w Europie gen. Ben Hodges nazwał operację odpowiedzią „na rosyjską inwazję i aneksję Krymu".

— Ostatni amerykański czołg opuścił Europę trzy lata temu. Tutaj nie było ani jednego naszego czołgu — podkreślił Hodges.

Z kolei rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa uważa ćwiczenia za „kolejny przykład prowokacyjnej aktywności wojskowej w pobliżu rosyjskich granic". Ostatecznie Rosja postawiła swoje wojska w stan pełnej gotowości bojowej, dyslokowała systemy rakietowe Iskander w obwodzie kaliningradzkim i stale przeprowadza w tym regionie ćwiczenia wojskowe. Wzajemna nieufność nie zniknęła — komentuje wypowiedź Zacharowej ZDF.

© REUTERS/ Ints Kalnins Amerykańskie czołgi zostaną przerzucone z Polski do państw bałtyckich

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg nazwał operację „absolutnie odpowiednią i bezpośrednią odpowiedzią na agresję Rosji wobec Ukrainy". Według niemieckiej telewizji Polska zdaje się na NATO w 100%. Jeśli trzeba będzie dostarczyć więcej dowodów na to, kto uważa się za najwierniejszego sojusznika Ameryki, to minister obrony zatroszczy się o to.

Wreszcie wypowiedź ministra obrony narodowej RP Antoniego Macierewicza podczas manewrów — „Boże chroń prezydenta Ameryki Trumpa!" — ZDF proponuje uważać za posłanie zarówno o charakterze politycznym, jak i wojskowym. Konserwatywny, narodowy rząd demonstruje oddanie nowej Ameryce i jej wartościom.