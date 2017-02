Defence One: Rosyjski niedźwiedź może przedzierzgnąć się w potwora

© AFP 2016/ Luis Acosta Fatalna pomyłka amerykańskiego myśliwca

Wielu amerykańskich ekspertów wojskowych obawia się, że ewentualne zniesienie antyrosyjskich sankcji przez Donalda Trumpa otworzy rosyjskiej zbrojeniówce dostęp do pewnych technologii o kolosalnym znaczeniu, co znacząco wzmocni potencjał wojskowy Rosji — czytamy w artykule. W USA obowiązuje teraz zakaz sprzedaży do Rosji broni i technologii, znajdujących się na liście produktów i materiałów podlegających ścisłej kontroli eksportowej (U.S. Munitions List).

Autor pisze, że rosyjskie siły zbrojne zajmują w powszechnej opinii drugie miejsce na świecie, i podkreśla doskonałość rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej, sprzętu pancernego, a także opracowywanych dziś myśliwców piątej generacji.

Ponadto, rosyjska armia doskonali się nie tylko jakościowo, ale też liczebnie. W 2014 roku przywrócono do życia 1. Gwardyjską Armię Pancerną, stacjonującą przy zachodnich granicach kraju. „Ta armia wpływa na sytuację w Europie samym faktem swojego istnienia, wprowadzając w drżenie pododdziały wysyłane do krajów bałtyckich i wzbudzając śmiertelny lęk w krajach wschodnioeuropejskich" — mówi Philip Karber, szef amerykańskiego think-tanku Potomac Foundation, a zarazem doradca Pentagonu do spraw związanych z rosyjskich siłami zbrojnymi.

Zdaniem autora artykułu, dostęp do technologii figurujących na amerykańskiej liście zwiększy i tak już znaczącą potęgę wojskową Rosji, zamieniając „rosyjskiego niedźwiedzia" w prawdziwe monstrum. Choć istniejące ograniczenia nie stanowią nieprzezwyciężonej przeszkody dla rozwoju rosyjskich sił zbrojnych, to mimo wszystko utrudniają dotarcie do ważnych w planie wojskowym technologii. Zniesienie sankcji znacznie ułatwi Rosji to zadanie — uważa autor materiału.

W 2014 roku amerykańskie władze wprowadziły sankcje wobec wielu rosyjskich zakładów zbrojeniowych i surowcowych. Na liście sankcyjnej znalazły się m.in. koncern „Ałmaz-Antej", „Uralwagonzawod", przedsiębiorstwa wchodzące w skład korporacji państwowej „Rostech", w tym koncern „Kałasznikow", „Sozwiezdije" i „Radioelektronnyje technologii".