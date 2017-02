Trump odrzucił plan ofensywy na Rakkę opracowany przez Obamę

Rakka jest uznawana za „stolicę" PI w Syrii i drugą po irackim Mosulu twierdzę terrorystów w regionie. Miasto liczące ok. 300 tys. mieszkańców zostało zajęte przez bojowników „Państwo Islamskiego" w 2013 roku.

Według danych amerykańskiej gazety, 17 stycznia, trzy dni przed przekazaniem władzy, Obama postanowił przekazać sztabowi Trumpa dokument przewidujący w szczególności uzbrojenie kurdyjskich formacji i zawierający wytyczne do przeprowadzenia rozmów z tureckimi władzami, które mogłoby ostro zareagować na podobną inicjatywę.

Administracja Trumpa uznała podejście Obamy za nazbyt stopniowe i ostrożne. „Udzielili nam informacji, ale znaleźliśmy w niej ogromne dziury. To źle wykonana praca" — powiedział dziennikarzowi rzecznik nowego prezydenta zaznajomiony z dokumentem.