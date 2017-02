Tagesspiegel: Tylko Niemcy mogą uratować Europę przed Putinem i Trumpem

Historia Unii Europejskiej to historia rozprzestrzeniania się wielkiej idei o swobodzie na kontynencie, który od wieków był rozdarty przez wojny, ale ona może się skończyć. Jak pisze Der Tagesspiegel, Władimir Putin chce odzyskać wpływy i władzę w Europie Wschodniej, a dla destabilizacji UE jest gotów użyć wszelkich środków. Ale Unia Europejska zamiast jednego wroga ma teraz dwóch potężnych przeciwników: skłócić ze sobą kraje zjednoczonej Europy, a następnie zniszczyć je chce również Donald Trump.

Jednak wśród nich jest jeden kraj, który może ocalić UE — są to Niemcy. Jak pisze autor artykułu, obecność Niemiec w Europie jest dla wszystkich ostoją stabilizacji, dlatego niemiecka polityka musi reagować na nowe wyzwania, ale nie poprzez uparty opór, lecz poprzez mądrą dyplomację i zmiany wektora.

© AP Photo/ Matt Dunham Trump trafił na listę zewnętrznych zagrożeń UE - wraz z Putinem i radykalnym islamem

„Trump i jego doradcy zarzucają Niemcom to, że one ze względu na własny egoizm wykorzystują Europę i osłabiają euro, aby oszukać swoich partnerów handlowych. Niemcy, choć nie ponoszą winy za osłabienie euro, czerpią z tego więcej korzyści niż jakikolwiek inny kraj UE w wyniku stale rosnącego eksportu” — pisze Der Tagesspiegel.

Ale Niemcy muszą także pogodzić się z myślą, że bez swojego rodzaju poziomego wyrównywania finansów w dłuższej perspektywie UE nie może istnieć, jednak slogan „uspołecznienia długu”, w odniesieniu do którego trwa polemika, nikogo do niczego nie doprowadzi.

„My zaś również przyzwyczailiśmy się do faktu, że nikt nie zyskuje od Europy tyle, co Niemcy. Dokładniej mówiąc, i jedno, i drugie — to dwie strony tego samego medalu. Tak, będziemy musieli płacić. Bo to będzie z korzyścią dla wszystkich. Wszystko inne byłoby droższe i mogłoby spowodować szkody dla Europy” — stwierdza niemiecka gazeta.