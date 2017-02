WP: Najemnicy PI nie chcą walczyć

Dokumenty, które znaleźli iraccy wojskowi po zajęciu jednej z baz PI w rejonie Mosulu, świadczą o nieposłuszeństwie w szeregach zagranicznych członków ugrupowania. Łącznie w dokumentach jest mowa o 14 takich osobach.

Belg walczący w szeregach terrorystów przedstawił zaświadczenie lekarskie o tym, że ma bóle w plecach i w związku z tym nie może uczestniczyć w działaniach zbrojnych. Francuz oznajmił, że chce opuścić Irak, aby wysadzić się w powietrze na terytorium Francji. Jeszcze kilku terrorystów zażądało przeniesienia do Syrii, niektórzy po prostu zrezygnowali z udziału w działaniach zbrojnych.

„Nie chce walczyć, chce wrócić do Francji. Twierdzi, że jego wola to męczeńska operacja we Francji. Twierdzi, że jest chory, ale nie ma zaświadczenia lekarskiego" — czytamy w notatkach na temat 24-letniego Francuza o algierskim pochodzeniu.

Jak podaje gazeta, powołując się na bazujące w Hadze Międzynarodowe Centrum Walki z Terroryzmem, ponad 4 tys. zagranicznych terrorystów opuściło państwa europejskie i udało się do Iraku i Syrii, przy czym około jedna trzecia z nich wróciła. Jednocześnie potwierdzono śmierć 14% z nich, miejsce pobytu innych nie jest znane.

Według słów analityka badającego uzbrojone ugrupowania Aymenna al-Tamimiego wielu zagranicznych zwolenników terrorystów uświadomiło sobie, że członkostwo w PI nie jest tym, czego się spodziewali, bo marzyli o przygodach. Z kolei jak powiedział pułkownik Muhanad al-Tamimi, którego oddział znalazł dokumenty, zagraniczni terroryści walczą zacieklej niż ktokolwiek inny. Według niego to, że odmawiają walki, świadczy o tym, że uświadamiają sobie, iż ta organizacja nie jest islamem, po który przyszli.

Iracka armia wspólnie z powstańcami i kurdyjskimi oddziałami peszmergów od 17 października 2016 roku realizuje operację wyzwolenia Mosulu na północy Iraku z rąk terrorystów PI przy wsparciu sił powietrznych międzynarodowej koalicji z USA na czele. Pod koniec stycznia iracki premier Hajdar al-Abadi oficjalnie poinformował o wyzwoleniu wschodniej części Mosulu.