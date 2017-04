Co ma pomidor do Erdogana?

© Zdjęcie: Mikhail Alaeddin/MIA Rossiya Segodnya Erdogan: Turcja poprze operację wojskową USA w Syrii

„Nie jesteśmy w stanie wyżyć bez rosyjskiego rynku" — oznajmił w rozmowie z agencją Munir Sen, szef stowarzyszenia handlarzy owoców i warzyw w Mersinie, gdzie znajduje się największy w Turcji port morski. „Nasze straty wynikające z nie dość wysokiego popytu krajowego jeszcze nigdy nie były tak wysokie".

Starania prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana o naprawę relacji z Rosją pomogły w zniesieniu najuciążliwszych restrykcji wobec tureckiej turystyki — stwierdza agencja.

Na Rosję przypadało aż 70% eksportu tureckich pomidorów. Turcja częściowo znalazła nowe rynki zbytu, ale daleko jeszcze do zakończenia tego procesu — pisze agencja. Utrata rosyjskiego rynku kosztuje rocznie tureckich producentów pomidorów ok. 250 mln dol.

Zawieszenie dostaw pomidorów do Rosji potęguje wzrost bezrobocia i zwiększa deficyt handlu zagranicznego, pogrąża rolników i sprzedawców pomidorów i ostatecznie staje się problemem dla samego Erdogana, który musi przekonać Turków do zagłosowania na referendum za wprowadzenie w kraju systemu prezydenckiego — pisze agencja. 29 marca minister rolnictwa Turcji Faruk Çelik zaproponował Rosji przeprowadzenie rozmów w sprawie przywrócenia dostaw. „Jesteśmy sobie potrzebni" — powiedział Celik.

Utrzymanie zakazu dostaw niektórych kategorii artykułów rolnych z Turcji daje Rosji możliwość wywierania wpływu na Erdogana, a także pomaga rosyjskim przedsiębiorstwom inwestować w produkcję żywności, a tym samym wspierać politykę zastępowania importu — powiedział w rozmowie z agencją dyrektor Ośrodka Analizy Konfliktów Bliskowschodnich w Moskwie Aleksander Szumilin.

„Argumentem jest tutaj to, że po wprowadzeniu zakazu, znaczące środki zostały zainwestowane w produkcję rosyjskich pomidorów, i zakaz ten powinien pozostać w mocy, jeśli państwo chce chronić tych inwestorów" — mówi przewodniczący analitycznej firmy Teneo Intelligence Wolfango Piccoli. „Intuicja podpowiada mi, że prawdziwą przyczyną (utrzymania zakazu dostaw pomidorów z Turcji — red.) jest to, że Rosja dąży do utrzymania mechanizmów wpływu na Turcję".