Trump grozi KRLD atomowymi okrętami podwodnymi

„W kontekście zwiększonej aktywności nuklearnej Pjongjangu Waszyngton wysłał w weekend w kierunku Półwyspu Koreańskiego zgrupowanie okrętów ” – pisze WSJ.

Według gazety „Trump powiedział, że wysłanie okrętów oznacza powstrzymanie Pjongjangu przed dalszymi działaniami”.

„Powiedział też, że we wtorek zadzwonił do Xi Jinpinga i w trwającej godzinę rozmowie dał do zrozumienia, aby powiadomił on przywódcę KRLD Kim Dzong Una, że USA mają nie tylko lotniskowce, ale też atomowe okręty podwodne” – twierdzi WSJ.

„Nie można pozwolić, by Korea Północna posiadała broń jądrową. Na razie nie mają środków dostawy (broni jądrowej), ale będą mieć” – powiedział Trump.

Stany Zjednoczone wysłały do regionu zachodniego Pacyfiku w pobliże Półwyspu Koreańskiego grupę okrętów amerykańskiej armii, na której czele stoi lotniskowiec klasy USS Carl Vinson (CVN-70). W skład grupy wchodzą też krążownik rakietowy Lake Champlain (CG-57) i niszczyciele Michael Murphy (DDG-112) oraz Wayne E. Meyer (DDG 108), wyposażone w zintegrowany system wykrywania, naprowadzania i kierowania ogniem Aegis. KRLD uznała działania Waszyngtonu za prowokację i oświadczyła, że udzieli zdecydowanej odpowiedzi.