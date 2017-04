Dziennikarz NYT: Walka z PI w Syrii nie leży w interesie USA

© AFP 2017/ Dominik Reuter Trump może być izolowany po ataku na Syrię

W swoim blogu Seth Frantzman opublikował zrzut ekranu strony z artykułem Thomasa Friedmana „Dlaczego Trump walczy z PI w Syrii", w którym czytamy, że niezwłoczna walka z terrorystamiWaszyngtonu. Amerykański prezydent Donald Trump powinien pozwolić na to, by PI była— pisze autor i przeprowadza analogię z mudżahedinami w Afganistanie, których Amerykanie zachęcali do „przelewania krwi Rosjan".

Friedman przyznaje, że w ujęciu globalnym walka z PI jest konieczna, ale w ujęciu regionalnym nie należy zapominać, że formacja kontroluje zachodni Iraki i znaczną część Syrii. „Ich celem jest walka z reżimem Baszara Asada i jego sojusznikami w Syrii i pro-irańskim szyickim reżimem w Iraku" — przypomina Friedman.

Jego zdaniem, wojna w Syrii powinna być prowadzona na dwa fronty — umiarkowani powstańcy i „Państwo Islamskie". Natomiast jeśli USA zduszą terrorystów w tym kraju, „zmniejszą nacisk na Asada, Iran, Rosję i Hezbollah, i dadzą im możliwość zduszenia umiarkowanej opozycji".

„Aż ciężko uwierzyć, że taki artykuł ukazał się w dużej gazecie, do tego jeszcze w The New York Times. Ze wszystkich ugrupowań pretendujących do tego, żeby stać się czyjąś udręką, dlaczego właśnie PI, które ma na swoim koncie tyle zbrodni, ma zerwać się z uwięzi? Czyżby nikt nie zrozumiał, że współpraca z ekstremistami i dżihadystami nie jest wyjściem?" — oburza się Frantzman.

Dziennikarz przypomniał, że „Państwo Islamskie" nie skupia umiarkowanych islamistów, jak Hamas czy Bracia Muzułmanie. Poza masowymi morderstwami, PI ma na swoim koncie setki obróconych w proch pomników kultury.

„Czyżby wszyscy zapomnieli, że oni palili ludzi żywcem, że ścięli głowę tysiącom ludzi? Jak można takiej grupie odpuszczać?" — pyta Frantzman.