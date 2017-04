© Sputnik. Iliya Pitalev Korea Północna zabiera głos ws. nieudanego startu

Wojskowa operacja w Korei Północnej może wciągnąć Waszyngton w konflikt z Pekinem, podczas gdy ataki na Syrię mogą spowodować konflikt z Moskwą. Zdaniem dziennikarza, myśl, że USA, Chiny i Rosja nie mogą wstąpić w konflikt między sobą z powodu więzi ekonomicznych została obalona przez historię – podobne argumenty przywodzono przez pierwszą i drugą wojną światową, jednak te konflikty wybuchły.

„Na przepełnionym niebie nad Syrią amerykańskie samoloty muszą działać w warunkach codziennego zagrożenia rosyjskim atakiem rakietowym: każdy błąd z którejkolwiek strony i samolot zostanie zestrzelony, co sprowokuje konflikt na wielką skalę” – zauważa Beltcher.

© REUTERS/ Aaron P. Bernstein Tillerson i członek Rady Państwowej Chin omówili sytuację na Półwyspie Koreańskim

Co dotyczy Chin, to Pekin ma przewagę w dwóch rzeczach, które mogą zniwelować „technologiczną dominację” amerykańskiej armii w razie konfliktu na Półwyspie Koreańskim, uważa dziennikarz. Chiny dysponują dużymi zasobami ludzkimi oraz graniczą z Koreą Północną, co pozwala chińskiej armii szybko przerzucić wojska lądowe.

„Naród powinien iść na wojnę, tylko jeśli obywatele uważają to za konieczne. Dziś USA nie mają takiej potrzeby. To my wybieramy wojnę na dwa fronty, a nie nasi wrogowie zmuszają nas do walki, jak to było w II wś. To wybór, którego nie warto robić, dlatego, że nie ma zagrożenia. To ryzyko, które nie przyniesie korzyści i my, jako naród, nie jesteśmy na to gotowi” – podsumowuje dziennikarz.