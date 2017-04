Według Preble'a sekretarz stanu USA Rex Tillerson jakieś dwa tygodnie temu zrobił to, co w oczach wielu ekspertów w dziedzinie polityki zagranicznej jest uważane za niewybaczalny grzech — zastanawiał się, dlaczego amerykańskich podatników powinna interesować Ukraina.

Wielu skrytykowało go za to. Na przykład Anne Appllebaum z The Washington Post napisała, że sekretarz stanu, aby zrozumieć wartość „obronionej, prozachodniej Ukrainy”, powinien docenić znaczenie stworzenia NATO prawie 70 lat temu.

Taka reakcja, z punktu widzenia Preble'a, odzwierciedla „parareligijną (parareligia to zbiór pojęć, które posiadają oznaki religii, ale nią nie są — red.) wiarę” w zobowiązanie do norm i umów międzynarodowych, których Stany Zjednoczone rzekomo przestrzegają.

Ci, którzy w ciągu ostatnich kilku dekad kierują polityką zagraniczną USA, uważają, że właśnie to samo przywiązanie czynią ją wyjątkową, podkreśla Preble, przypominając w szczególności słowa byłej sekretarz stanu Madeleine Albright: „Jesteśmy Ameryką. Jesteśmy niezastąpionym narodem. Mocno stoimy na nogach i patrzymy daleko w przyszłość”.

© Sputnik. Alexander Kryazhev Ukraina prosi USA o dostawy węgla

Jednak Ameryka staje na równi pochyłej, gdy uczy innych wagi przestrzegania umów międzynarodowych i szacunku dla suwerenności i integralności terytorialnej państw, pisze autor. Zauważa on, że na łamanie praw człowieka w takich krajach, jak Turcja czy Arabii Saudyjskiej, Waszyngton przymyka oko, ponieważ zostały one uznane za sojuszników.

Wielu Amerykanów nie zgadza się ze stwierdzeniami elity: w ich opinii Ameryka jest wyjątkowa nie przez przywiązanie do umów międzynarodowych i zapewnienie bezpieczeństwa innych krajów. Amerykanie nie plują na innych ludzi, ale są oni rzadko gotowi zaryzykować swoje życie w imię zasad, wyjaśnia Preble. Nie jest do końca jasne również to, czy zgodzą się dla sojuszników Waszyngtonu płacić więcej podatków, lub obniżyć wydatki na niektóre popularne wewnętrzne programy.

„Z powodu takiej opinii publicznej możemy się cieszyć lub zamartwiać, ale nie powinniśmy tego ignorować. I sekretarz stanu Tillerson zasługuje na pochwałę, a nie na naganę za to, że ośmielił się zadać tak ważne pytanie” — podsumowuje ekspert.