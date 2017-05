FP: Jakie trudności czekają USA w przypadku wojny z Koreą Północną?

Możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego z Koreą Północną była rozważana przez amerykańskich wojskowych przez wiele lat, co doprowadziło do powstania różnego rodzaju planów operacyjnych. Na przykład plan pod numerem 5027 rozważa rozmieszczenie w teatrze działań wojskowych setek tysięcy żołnierzy, około połowy amerykańskiej floty i ponad tysiąca samolotów w ciągu 90 dni, czytamy w artykule.

© Sputnik. Iliya Pitalev KRLD grozi zatopieniem amerykańskiego okrętu podwodnego z pociskami Tomahawk

Jednak przy hipotetycznym wykonaniu planów armia USA będzie musiała zmierzyć się z wieloma poważnymi problemami, zaznacza autor. Po pierwsze, przy naniesieniu wyprzedzającego uderzenia nie można zagwarantować klęski pocisków i głowic ukrytych w tunelach w terenie górzystym. Jednocześnie naloty, walka radioelektroniczna i inne środki prawdopodobnie są w stanie znacząco obniżyć możliwości Korei Północnej do wystrzelenia rakiet.

Ponadto pozostaje pytanie, co zrobić z tysiącami luf północnokoreańskiej artylerii, rozmieszczonymi w pobliżu strefy zdemilitaryzowanej. Pomimo faktu, że Koreańczykom z Północy raczej nie uda się, aby w warunkach odwetowego ognia i amerykańskich nalotów ostrzeliwać Seul przez długi czas, aby zapewnić obiecane przez Pjongjang kilka lat temu, „morze ognia”, perspektywa dla ponad dwudziestomilionowej metropolii nadal wygląda ponuro, podkreśla Ricks.

© AP Photo/ Lee Jin-man Korea Północna przeprowadziła kolejną próbę rakietową

Następnie, w przypadku posuwania się na północ, Stany Zjednoczone zderzą się z koniecznością zapewnienia żywności dla ludności i utrzymania porządku w zajętych przez nich obszarach. Nawet jeśli uda się przekonać ONZ do wprowadzenia kontyngentu pokojowego, organizacja operacji logistycznych w każdym przypadku spadnie na barki USA — po prostu dlatego, że nieliczne kraje są w stanie zrobić w tym zakresie nawet niewielką część tego, na co jest zdolny Waszyngton, uważa autor.

Wreszcie jest całkiem prawdopodobne, że wielu Koreańczyków nie będzie zadowolonych z obalenia Kima. Na przykład jeśli północno-wschodnia części kraju odmówi zawieszenia broni, to nie wystarczy to do zakończenia operacji kontyngentu sił pokojowych. A Stany Zjednoczone bardzo dobrze wiedzą, czym grozi przeciągająca się wojna w regionie Azji, podsumowuje Ricks.