Washington Post: Senat postanowił poczekać na fakty, zanim ukarze Rosję

© AP Photo/ Carolyn Kaster Senat USA odrzucił projekt nałożenia nowych sankcji na Rosję

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Bob Corker powiedział w poniedziałek, że wyższa izba Kongresu Stanów Zjednoczonych, zanim podejmie kroki w sprawie tego projektu, poczeka, aż zostaną jej przedstawiane fakty.

„Teraz prowadzony jest szczegółowy proces przesłuchań, oprócz tego trwa dochodzenie — podkreślił Corker. — Czy nie jest to rozsądne, aby uzyskać te informacje, podać je do wiadomości publicznej i rozwiązać tę kwestię w odpowiedni sposób? Moim zdaniem jest to rozsądne”.

Gazeta przypomina, że w styczniu tego roku Demokrata Benjamin Cardin wniósł do Senatu projekt ustawy o nałożeniu sankcji wobec Rosji. Ponadto w lutym republikański senator Lindsey Graham wniósł do rozpatrzenia inny projekt ustawy, który dałby Kongresowi USA prawo do unieważnienia decyzji w sprawie zniesienia sankcji wobec Moskwy.

© Sputnik. Максим Богодвид ONZ wymienia najbardziej „poszkodowany” w wyniku sankcji rosyjski region

Corker wskazał na to, że te inicjatywy legislacyjne zostały przyjęte do rozważenia z powodu obaw wielu Demokratów i Republikanów z tego powodu, że nowa administracja może próbować znieść obowiązujące już sankcje w związku z Ukrainą i Krymem.

„Nie sądzę, aby teraz ktoś miał podobne obawy. I dlatego chęć, aby działać szybko, rozproszyła się” — powiedział Corker.

Jak wspomniano w artykule, ten projekt ustawy przewiduje nie tylko utrzymanie istniejących środków ograniczających przeciwko Moskwie, ale także wprowadzenie nowych przeciwko tym osobom, które wspierają działalność hakerską Rosji w odniesieniu do infrastruktury państwowej i prywatnej.

Jednak pomimo tego, że przyjęcie sankcji zostało wstrzymane, Corker zaznaczył, że on nadal zamierza współpracować z Demokratą Benjaminem Cardinem nad promowaniem części jego propozycji legislacyjnych w sprawie przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie w Stanach Zjednoczonych i za granicą, donosi The Washington Post.