Media: Terroryści PI w Syrii wykorzystują broń z rosyjską elektroniką

„Odkryliśmy przetworniki obrazu produkowane w rosyjskich firmach” — powiedział rozmówca gazety. Jak one trafiły do strefy działań wojennych, nie wiadomo.

© Zdjęcie: Ministry of defence of the Russian Federation Rosyjska broń i sprzęt wojskowy dobrze sprawdziły się w Syrii

Jak informuje „Kommiersant”, stwierdzili to syryjscy eksperci wojskowi, badając broń wyeliminowanych terrorystów. Według eksperta „Kommiersant” ekstremiści używali również karabinów, które znajdują się na uzbrojeniu wojsk państw NATO, w tym amerykańskich Remington MSR czy austriackich Steyr Mannlicher SSG 08. Do nich powinny być wykorzystane najnowocześniejsze celowniki, które są obecnie produkowane w Rosji i USA, podkreślają analitycy. Przy czym w Stanach Zjednoczonych wywóz celowników noktowizyjnych trzeciej generacji poza granice kraju jest kategorycznie zabroniony, jak i w Rosji.

Według jednej z wersji przetworniki obrazu mogły trafić do Syrii przez państwa trzecie, do których celowniki noktowizyjne, lub elementy do nich z Rosji są oficjalnie dostarczane.

„Kommiersant” dodaje, że ofiarami snajperskich ostrzałów padli w ostatnich dniach podpułkownik Aleksiej Buczelnikow i co najmniej trzech innych rosyjskich żołnierzy.

Rosyjskie przetworniki obrazu przeznaczone do celowników noktowizyjnych karabinów snajperskich mogły wpaść w ręce terrorystów z Państwa Islamskiego i Dżabhat an-Nusry tylko jako trofea wojenne zdobyte w walkach z syryjską armią, uważa członek Rady Społecznej przy Ministerstwie Obrony i redaktor naczelny magazynu „Obrona narodowa” Igor Korotczenko.

© Sputnik. Raphael Daminov Terroryści PI testują pod Mosulem nową broń własnej produkcji

Podkreślił, że doniesienia mediów o trafieniu przetworników optycznych w ręce terrorystów nie zostały potwierdzone, dlatego nie można jeszcze uznać ich za wiarygodne. „Nie są to oficjalne oświadczenia Ministerstwa Obrony Rosji czy syryjskiego dowództwa wojskowego, więc ta informacja musi zostać sprawdzona” — powiedział Korotczenko RIA Novosti.

Według niego w Rosji działa surowy system kontroli eksportu. Dostawy produktów wojskowego przeznaczenia są możliwe tylko wtedy, gdy kraj nabywca przedstawi certyfikat użytkownika końcowego.

„Oznacza to oficjalną gwarancję rządową, że zakupione rosyjskie bronie nie będą odsprzedawane lub dostarczane do kogoś innego i będą eksploatowane wyłącznie przez kraj nabywcę. Ponadto należy zauważyć, że kontrwywiadowcze zapewnienie przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu obronnego świadczy FSB i jest to kolejny ważny czynnik kontroli” — zaznaczył ekspert.

Zasugerował, że Rosja mogła dostarczać systemy snajperskie syryjskim wojskom rządowym. „Odnotowano kilka przypadków, kiedy terroryści zajęli magazyny z bronią. W szczególności miało to miejsce podczas zagarnięcia przez terrorystów Palmiry. Wtedy w ich ręce wpadła części zapasów mienia wojskowego syryjskiej armii. Ale nie dopuszczam, że produkty wojskowego przeznaczenia z Rosji mogły gdzieś się przedostać w niekontrolowany sposób”- stwierdził Korotczenko.