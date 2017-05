Politico: Wizyta Ławrowa w Białym Domu przerwała rosyjską izolację

© AFP 2017/ Sergei Supinsky Najpierw Poroszenko, a potem Putin. Tak powinien wyglądać grafik spotkań Trumpa

Choć USA nie sformułowały „wyraźnej polityki" wobec Rosji, Donald Trump podkreślił konieczność podreperowania relacji między USA i Rosją i prowadzenia rozmów w sprawie Syrii i Ukrainy.

Do spotkania ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa z prezydentem USA Donaldem Trumpem doszło „na szczególną prośbę Władimira Putina" — pisze dziennikarka Politico Susan Glasser, powołując się na oświadczenia przedstawicieli Białego Domu. To była pierwsza od 2013 roku wizyta Ławrowa w Białym Domu. „Przyjazne poklepanie po ramieniu Ławrowa pokazało, że Trump chce ustanowienia ciepłych relacji z Rosją" niezależnie od szkwału krytyki w związku z dymisją dyrektora FBI Jamesa Comeya.

„Od 2004 roku Ławrow (…) pracował razem z Putinem nad osiągnięciem jednego celu: nad tym, by uczynić Rosję na powrót wielkim mocarstwem, w szczególności kosztem Ameryki" — pisze autor. „Prezydent i sekretarz stanu oświadczyli, że relacje między Rosją i USA znajdują się w złym stanie, i że należy je podreperować. W tym właśnie celu prowadzone są rozmowy" — oświadczył szef komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Anton. „Być może dojdzie do jakiejś współpracy w Syrii i na Ukrainie" — dodał urzędnik.

Według słów byłego ambasadora USA w Rosji Alexandra Vershbowa, „dla Ławrowa to spotkanie było demonstracją przed całym światem i rosyjskim narodem, że izolacja Rosji dobiegła końca". Zdaniem wielu amerykańskich urzędników, szef rosyjskiego MSZ jest „ideologicznie elastycznym nacjonalistą". Jak zauważył były ambasador USA w ONZ John Negroponte", „Ławrow zawsze dążył do nałożenia weta w imieniu jeszcze większego majestatu Rosji i osłabienia Amerykanów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe".