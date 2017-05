NI: Rosyjski okręt podwodny "postrachem" amerykańskiej marynarki wojennej

© AFP 2017/ Kazuhiro Nogi Uszkodzony lotniskowiec Ronald Reagan nie może opuścić Japonii

Autor zwraca uwagę na niską widocznością akustyczną „Pałtusa”. Dzięki specjalnej konstrukcji okręt emituje znacznie mniej hałasu niż jego konkurenci. System podtrzymywania życia pozwala jej pozostać pod wodą przez okres do dwóch tygodni, a zakres działania wynosi 7500 mil morskich (14 tysięcy kilometrów), co przekracza odległość od bazy Floty Północnej rosyjskiej marynarki wojennej do Kuby, pisze autor

„Pałtusy” powstały w czasach radzieckich, po rozpadzie ZSRR trafiły na eksport. Dziesięć okrętów podwodnych kupiły Indie, trzy — Iran, dwa — Chiny. Wiele modeli zostało w krajach byłego Układu Warszawskiego.

Głęboką modernizacją projektu 877 była „Warszawianka” (projekt 636), której wskaźniki hydrodynamiczne do dziś pozostają na wysokim poziomie. Okręt podwodny jest wyposażony w wyrzutnie pocisków manewrujących „Kalibr”, co umożliwia jego wykorzystywanie we współczesnych konfliktach, takich jak w operacjach przeciwko PI, wskazuje dziennikarz.

„Warszawianka” cieszy się również dużym popytem na światowym rynku broni. W połowie lat 90. dziesięć okrętów podwodnych kupił Pekin. Później sześć okrętów podwodnych kupił geopolityczny rywal Chin — Wietnam.

„Okręty podwodne projektu 877 okazały się bardzo udane zarówno pod względem technicznym, jak i pod względem eksportu” — pisze Mizokami. Uważa, że ze względu na wzrost konfliktowych nastrojów w regionie Azji i Pacyfiku, społeczność międzynarodowa wkrótce może stać się świadkiem bojowego użycia „Pałtusów” i „Warszawianek”.