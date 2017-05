Cenzura na Facebooku - Guardian zdradza szczegóły

© Sputnik. Anton Denisov Facebook nie chce blokować pseudostron rosyjskich ambasad

Gazeta przestudiowała ponad 100 instrukcji, w których wyjaśniono, jakie ograniczenia należy nałożyć w sieci w stosunku do takich zjawisk, jak podżeganie do nienawiści, terroryzm, pornografia, rasizm i dyskusja na temat kanibalizmu.

W szczególności moderatorzy są zobowiązani jak najszybciej zablokować posty zawierające bezpośrednie groźby wobec konkretnych osób. Zatem wezwania do „zastrzelenia Trumpa” należy usunąć, ponieważ jest on głową państwa i należy do grona osób chronionych.

Jak powiedział gazecie jeden z pracowników firmy, moderatorzy często powinni zdążyć z podjęciem decyzji w ciągu 10 sekund.

„Facebook po prostu nie może kontrolować całej treści. Tego jest zbyt dużo i pojawia się zbyt szybko” — podkreślił.