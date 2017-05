Huffington Post: Jak Zachód może zdobyć zaufanie Putina?

Wskazując na brak ważkich dowodów „przestępstw Putina", autor podkreśla, iż państwa zachodnie będą mogły zdobyć zaufanie Putina, jeśli jako pierwsze uznają jego godność.

Wielu amerykańskich urzędników opowiadało się przeciwko spotkaniu szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa z prezydentem USA Donaldem Trumpem, na którym był omawiany nowy plan zakończenia „syryjskiej rzezi". Według nich był to jedynie chwyt PR-owy Putina, do którego się uciekł, by pokazać, że ma na świecie wagę nie mniejszą niż Trump — pisze Henry Rosemont junior.

Niektórym z tych „ekspertów" trudno sobie wyobrazić, że Putin prawdopodobnie „rzeczywiście dąży do trwałego pokoju". Obecna antyrosyjska histeria szalejąca w mediach i Kapitolu nie jest nowością: była zasadniczym punktem w stosunkach z tym państwem od czasów Rewolucji Październikowej i różniła się jedynie nasileniem.

W swoim czasie wysocy rangą amerykańscy urzędnicy wypowiadali się o Putinie jako „o człowieku, który myśli jak Hitler, jako o „zbrodniarzu wojennym" oraz prezydencie, który „niesie poważne zagrożenie dla amerykańskiej demokracji" — przypomina Rosemont.

„Są to silne oświadczenia, tymczasem mamy stosunkowo niewiele dowodów zbrodni Putina i jego rządu. <…> Natomiast inne dowody wskazują na ciągłe wtrącanie się USA w sprawy innych państw. Jeśli Putin i jego pomocnicy są niemoralnymi potworami, czy sprawiedliwy gniew nie powinien spaść również na nas?" — zadaje retoryczne pytanie autor artykułu.