DM: Brytyjskie służby specjalne nie radzą sobie z napływem ekstremistów

Według przybliżonych ocen około 850 Brytyjczyków wyjechało za granicę, by walczyć po stronie PI, gdy terroryści zajęli duże tereny w Syrii i Iraku. W miarę utraty przez nią pozycji ekstremiści z brytyjskimi paszportami wracają do Wielkiej Brytanii i mogą zorganizować kolejną serię ataków — podkreśla gazeta

Ponad stu dżihadystów zostało zabitych, lecz wielu z tych, którzy wyjechali, wróciło. Zostali przeszkoleni do walki i mogą posługiwać się ładunkami wybuchowymi i bronią palną — czytamy w artykule. Daily Mail podkreśla, że do zapewnienia całodobowego nadzoru nad jednym podejrzanym jest potrzebnych do 30 pracowników służb specjalnych. Jednak ograniczone zasoby MI5 pozwalają na stałe śledzenie tylko 50 domniemanych terrorystów.

Poseł Partii Pracy Khalid Mahmood uważa, że zamach w Manchesterze świadczy o słabości brytyjskich służb specjalnych. „Jestem bardzo zaniepokojony tym, że po powrocie dżihadysta znów trafił do kraju, przechodząc przez wszystkie kontrole graniczne" — podkreślił.

Mahmood oznajmił, że liczba pracowników straży granicznej od 2010 roku zmalała o 50% oraz dodał, że Wielka Brytania „nie ma i nigdy nie miała" szczelnej granicy. Według niego brytyjskie służby bezpieczeństwa będą w stanie skutecznie walczyć z falą powracających terrorystów jedynie pod warunkiem, że będą pracować 10-krotnie intensywniej niż teraz.