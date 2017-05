WP: Zięć Trumpa zaproponował ambasadorowi FR stworzenie tajnego kanału komunikacji

Washington Post, powołując się na amerykańskich urzędników, zaznajomionych z danymi wywiadu USA, przekonuje, że Jared Kushner na początku grudnia 2016 roku podczas spotkania z Kisliakiem w wieżowcu Trump Tower rzekomo zaproponował ustanowienie tajnego kanału komunikacji między Moskwą i przejściową drużyną Trumpa, wykorzystując do tego celu rosyjskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Stanach Zjednoczonych.

© AP Photo/ Carolyn Kaster Trump podtrzymuje kontakty z Flynnem

Na spotkaniu, które odbyło się 1 lub 2 grudnia, uczestniczył także były doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego USA Michael Flynn, pisze gazeta, zauważając, że Kisliak był zaskoczony propozycją wykorzystania rosyjskiej ambasady lub konsulatu w celu komunikacji.

Wcześniej amerykańskie media już donosiły, że prowadzące dochodzenie w sprawie „rosyjskich kontaktów” Trumpa służby są zainteresowane informacją o spotkaniach Kushnera z szefem rosyjskiego Vnesheconombanku Siergiejem Gorkowym w grudniu 2016 roku. Ponadto Kushner i były doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Flynn w grudniu 2016 roku spotkali się z ambasadorem Rosji w USA Siergiejem Kisliakiem w nowojorskiej wieży Trump Tower.

Według jednego z prawników Kushnera Jamie Korelika wcześniej ten „dobrowolnie chciał powielić się z Kongresem tym, co wie o tych spotkaniach, on zrobi to samo, jeśli skontaktują się z nim w związku z jakimkolwiek innym dochodzeniem”.