Najlepiej chronionym miastem świata nie jest Waszyngton. To Moskwa, czytamy w artykule. Rosyjska stolica jest jedynym na świecie miastem, które znajduje się pod „parasolem jądrowym”, zaznacza gazeta.

Chodzi o to, że w traktacie ABM o kontroli zbrojeń, podpisanym przez Stany Zjednoczone i ZSRR w 1972 roku, jest wyjątek — porozumienie nie zabrania wszelkich systemów antyrakietowych. Każda ze stron ma prawo do jednego systemu obrony przeciwrakietowej, który może być wyposażony w pociski w ilości do 100 jednostek i taki system można było umieścić w każdym miejscu, pisze gazeta.

© Sputnik. Maksim Blinov Moskwa z lotu ptaka 12

USA postanowiły rozmieścić system Safeguard wokół wojskowej bazy lotniczej Grand Forks w stanie Północna Dakota, jednak on działał przez krótki czas, a później został zdemontowany.

„Okazało się, że bez sensu bronić z pomocą niezwykle drogiego systemu jeden jedyny rejon” — pisze NI.

W ZSRR była inna sytuacja — zniszczenie Moskwy bombą atomową mogłoby pozbawić kraj możliwością naniesienia kontruderzenia, ponieważ dowództwo znajdowało się w stolicy. W rezultacie pojawił się system A-35 — sieć obrony powietrznej, która miała zapewnić przetrwanie Moskwy na wypadek wojny nuklearnej.

Pierwotna koncepcja przewidywała stworzenie 32 przeciwrakietowych placów wokół radzieckiej stolicy. Z biegiem czasu postanowiono zmniejszyć ich liczbę, ale pociski zaczęto już wyposażać w głowice jądrowe, co znacząco podniosło ich skuteczność.

Zamiast tego, aby zatrzymywać jedną kulę inną kulą, system obrony przeciwrakietowej zniszczy ją wybuchem granatu ręcznego we właściwym czasie, czytamy w materiale.

Ponieważ arsenały jądrowe obu stron stale rosły, w latach 70. system A-35 trzeba było zastąpić zaktualizowanym A-135. Do początkowych 32 instalacji dodano 68 nowych i Moskwa miała już do dyspozycji 100 systemów antyrakietowych, akurat dozwolonych na podstawie traktatu ABM.