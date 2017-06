Sunday Times: Macrona czekają nieprzyjemności

Jak informuje amerykańska gazeta, niektórzy francuscy ministrowie znajdują się w centrum skandalów, a sam Macron w najbliższym czasie będzie usiłował przeforsować reformy rynku pracy, które „nieuchronnie wywołają demonstracje związków zawodowych".

W sobotę, w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron podejmował premiera Indii Narendrę Modiego. Obydwaj politycy wyrazili przywiązanie do paryskiego porozumienia klimatycznego.

© Sputnik. Alexei Druzhinin/Anton Denisov/Press service of the president of the Russian Federation Francja nie znalazła dowodów na „ingerencję Rosji" w wyborach

Francuski prezydent zdążył już zwrócić na siebie powszechną uwagę swoją odezwą do Amerykanów, których porosił o to, by „uczynili naszą planetę na powrót wielką", a to po tym, jak Trump ogłosił wyjście USA z porozumienia klimatycznego. Parę dni przed tym apelem Macron chłodno przyjął w Wersalu Władimira Putina, „stawiając do pionu ostrego lidera Rosji". Ale, jak pisze The Sunday Times, prezydenta i jego zespół niebawem „czekają nieprzyjemności".

Kluczowy sojusznik Macrona Richard Ferrand znalazł się w centrum skandalu korupcyjnego za transakcje nieruchomościowe. W ubiegłym tygodniu prokuratura Francji wszczęła śledztwo. Ferrand odrzuca wszystkie oskarżenia, ale, jak pokazują wyniki sondażowe, ponad połowa Francuzów uważa, że Ferrand powinien zostać zdymisjonowany.

Minister do spraw europejskich Marielle de Sarnez także została objęta śledztwem. Francuska polityk jest podejrzewana o nadużywanie pozycji służbowej w związku z fikcyjnym zatrudnianiem asystentów europarlamentarnych.

Latem „sytuacja się zaogni", bowiem Macron planuje przeforsować reformy rynku pracy, które „nieuchronnie doprowadzą do demonstracji związków zawodowych".

Sondaże pokazują, że Francuzi udzielają dużego poparcia ministrowi ekologii Nicolasowi Hulot, znanemu prezenterowi telewizyjnemu.

Według danych piątkowego sondażu, partia Macrona „En marche!" może odnieść zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, zajmując większość w Zgromadzeniu Narodowym. Pierwsza tura wyborów odbędzie się już w przyszłą niedzielę.