Gazowe lasso: polski rząd świętuje „historyczny" dzień

W przełożeniu na codzienne realia wygląda on mniej więcej tak: obok mojego domu stoi stragan z warzywami, gdzie rosyjskie ziemniaki kosztują 45 rubli za kilogram. Ale sprzedawcą jest uchodźca, którego narodowość mi się nie podoba. Dlatego jeżdzę do supermarketu i kupuję importowane i modyfikowane genetycznie ziemniaki po 70 rubli. Oczywiście doskonale rozumiem, że obciąża to budżet domowy i zagraża zdrowiu rodziny, jednak niechęć narodowościowa jest silniejsza od wszystkich argumentów.

Wróćmy jednak do „historycznego" dnia, przed którym wydarzyło się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Na przykład to, że gdy w ubiegłym roku Polska uruchomiła terminal LNG, dostawy gazu z Rosji zwiększyły się prawie o jedną czwartą. Ponadto polski rząd podpisał z „Gazpromem" kontrakt do 2021 roku i nie ma zamiaru go zrywać.

Co więcej, Polska zamierza kupować po jednym amerykańskim gazowcu co miesiąc. Jeden tankowiec LNG może jednorazowo dostarczyć średnio 100-150 mln metrów sześciennych gazu. Polska pompuje obecnie tyle rosyjskiego gazu w ciągu 5-7 dni.

Sytuację tę doskonale opisuje rosyjskie przysłowie: „Pokorne cielę dwie matki ssie".

Jednak nie zapominajmy o konsumentach gazu — zwykłych polskich obywatelach. Według danych Fundacji Narodowego Bezpieczeństwa Energetycznego (FNEB) dostawy amerykańskiego LNG do Polski będą bezdeficytowe przy cenie 266 dolarów, podczas gdy rosyjski gaz kosztuje Polaków 195-213 dolarów. Nie ulega wątpliwości, że za politykę polskich władz będą musieli zapłacić obywatele.

I jeszcze trochę arytmetyki. W ostatnich latach Polska co roku zużywała ponad 15 mld metrów sześciennych gazu. Dwie trzecie zapotrzebowania pokrywał rosyjski gaz. Przy czym w ubiegłym roku jego ilość tylko wzrosła. Jak poinformowała spółka PGNiG w swoim raporcie rocznym, dostawy rosyjskiego gazu dla polskiego koncernu wzrosły o 24% — do 10,5 mld metrów sześciennych gazu.

Nie jest tajemnicą, że wzrost importu rosyjskiego paliwa jest związany z jego niską ceną w porównaniu z LNG i gazem, sprzedawanym na regionalnych europejskich giełdach gazowych. I chociaż w Polsce obowiązuje ograniczenie, że maksymalny udział gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia nie może przewyższać 59%, rosyjski gaz stanowił 75% importu PGNiG. Ponadto koncern bezpośrednio zarobił na niskiej cenie gazu w Rosji. Marża PGNiG na sprzedaży gazu wzrosła i w 2016 roku EBIT (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) zwiększył się o 50% — do 1,28 mld złotych (320 mln dolarów).

Tak właśnie wyglądają ceny. Ale jak to się mówi, zawsze można sobie pomarzyć. Dlatego wiceprezes spółki PGNiG Maciej Woźniak marzy o tym, że „amerykański gaz można będzie eksportować przez terytorium Polski na południe i wschód Europy, między innymi na Ukrainę".

Nie wiem dlaczego, ale sytuacja z dostawami do Polski drogiego amerykańskiego gazu przypomina historię z kreskówki „Braciszek i Karlsson". Skończywszy słoik konfitury, mężczyzna „w sile wieku" i śmigłem na plecach krzyknął: „Stał się cud! Przyjaciel uratował życie przyjaciela! Nasz drogi Karlsson ma teraz normalną temperaturę i może poszaleć…".

Tak więc kiedy Polska całkowicie zrezygnuje z taniego rosyjskiego paliwa, a amerykańskie gazowe lasso ostatecznie zaciśnie się na szyi polskich konsumentów, i kiedy do banków Stanów Zjednoczonych popłyną nieskończonym strumieniem słodkie, niczym konfitura zyski, wówczas wuj Sam zacznie psocić, jak już nie raz i nie dwa „dokazywał" w innych krajach.