NI: Rosja i Chiny mogą zniszczyć lotniskowce USA

© Sputnik. Vitaliy Belousov Ławrow nie zgadza się na atakowanie syryjskich sił rządowych

Do działań przeciwko celom brzegowym lotniskowiec będzie musiał znajdować się w dość bliskiej odległości, na przykład zasięg działania samolotów F-35C bez tankowania w powietrzu wynosi około 1100 kilometrów. Zbliżenie do brzegów przeciwnika na taką odległość może wystawić okręt na niebezpieczeństwo, głosi artykuł.

Na przykład, chińska przeciwokrętowa rakieta balistyczna DF-21D ma zasięg około 1450 kilometrów i jest zdolna manewrować w trakcie lotu, co zapewnia jej wysoką precyzję. Według niektórych ocen, jedno trafienie takiej rakiety może zniszczyć lotniskowiec, podkreśla autor.

© REUTERS/ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers Lotniskowce „Carl Vinson” i „Ronald Reagan” wracają do domu

Ogromne niebezpieczeństwo dla lotniskowców stanowią okręty podwodne – jeszcze w okresie II wś miały one na swoim koncie kilka zatopień okrętów tej klasy. Zagrożenie stanowią nie tylko atomowe okręty podwodne, zdolne do pozostawania pod wodą miesiącami, ale i stosunkowo niewielkie okręty dieslowe, szczególnie wyposażone w autonomiczne urządzenia energetyczne. Między innymi okręty typu „Gotland”, bez względu na stosunkowo małą prędkość, na szkoleniach NATO zademonstrowały, że mogą niezauważone zbliżyć się do lotniskowca i „zatopić” go, przypomina Roblin.

Inne okręty podwodne, takie jak rosyjskie okręty projektu 949, nie muszą ryzykować i zbliżać się do lotniskowca i jego eskorty, ponieważ mogą zaatakować cel rakietami manewrującymi P-700 Granit pod wodą na odległość około 600 km. A postęp nie stoi w miejscu i takie typy uzbrojenia jak rosyjskie ultradźwiękowe rakiety „Cyrkon” dla lotniskowców będą jeszcze bardziej niebezpieczne, zauważa autor.

© Sputnik. Sergey Guneev Twarz Pani Krystyny Kurczab-Redlich

Oczywiście, z powodu braku realnego doświadczenia zastosowania tych typów broni, nie można twierdzić jednoznacznie, na ile okażą się efektywnymi w warunkach bojowych, podkreśla Roblin. Jednak doskonalenie broni rakietowej i okrętów podwodnych stawia pod znakiem zapytania możliwość lotniskowców czuć się bezpiecznie w warunkach działań bojowych z przeciwnikiem na tym samym poziomie technologicznym, podsumowuje „National Interest”.